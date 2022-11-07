Полное лунное затмение в ноябре: что строго запрещено делать в это время

Почему лунное затмение опасно?

В этот период существует большой риск потери самоконтроля и необдуманных действий. Считается, что в человеке обнажается все самое худшее, он способен на импульсивные и даже агрессивные поступки.

Во время лунных затмений могут случаться одновременно неблагоприятные и удачные события. В любом случае, то, что произойдет 8 ноября, может дать вам толчок.

В это время можно распрощаться с тем, что больше не важно, имеющим деструктивную энергию. Это время своеобразного очищения и освобождения души, начала трансформации.

Что нужно сделать в этот период:

помириться с близкими;

провести время с любимыми;

медитировать или заниматься творчеством;

отдыхать и беречь силы.

Во время затемнения лучше оставаться дома и как можно меньше общаться с другими.

Откажитесь в это время от:

решения вопросов, связанных с работой или зарплатой;

переезда на новое место;

ссор и образ;

путешествий и поездок;

получения кредитов.

Не совершайте в это время никаких операций, да и вообще не занимайтесь здоровьем, будьте осторожны за рулем.

Что известно о затемнении

Пик затмения ожидается в 12.16-13.43 по киевскому времени 8 ноября. Но увидеть явление можно будет не везде.

Наблюдать за затемнением могут жители Восточной Азии, Австралии, тихоокеанского побережья и Северной Америки. То есть увидеть затмение в Украине будет нельзя.

Следующее полное лунное затмение ожидается 14 марта 2025 года.