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Полное лунное затмение в ноябре: что строго запрещено делать в это время

Фото: Что ждать от лунного затмения 8 ноября (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

8 ноября во время полнолуния произойдет последнее лунное затмение в 2022 году. Оно будет происходить в знаке Тельца и будет очень особенным.

Что можно и нельзя делать в это время – узнайте из материала Styler ниже.

Почему лунное затмение опасно?

В этот период существует большой риск потери самоконтроля и необдуманных действий. Считается, что в человеке обнажается все самое худшее, он способен на импульсивные и даже агрессивные поступки.

Во время лунных затмений могут случаться одновременно неблагоприятные и удачные события. В любом случае, то, что произойдет 8 ноября, может дать вам толчок.

В это время можно распрощаться с тем, что больше не важно, имеющим деструктивную энергию. Это время своеобразного очищения и освобождения души, начала трансформации.

Что нужно сделать в этот период:

  • помириться с близкими;
  • провести время с любимыми;
  • медитировать или заниматься творчеством;
  • отдыхать и беречь силы.

Во время затемнения лучше оставаться дома и как можно меньше общаться с другими.

Откажитесь в это время от:

  • решения вопросов, связанных с работой или зарплатой;
  • переезда на новое место;
  • ссор и образ;
  • путешествий и поездок;
  • получения кредитов.

Не совершайте в это время никаких операций, да и вообще не занимайтесь здоровьем, будьте осторожны за рулем.

Что известно о затемнении

Пик затмения ожидается в 12.16-13.43 по киевскому времени 8 ноября. Но увидеть явление можно будет не везде.

Наблюдать за затемнением могут жители Восточной Азии, Австралии, тихоокеанского побережья и Северной Америки. То есть увидеть затмение в Украине будет нельзя.

Следующее полное лунное затмение ожидается 14 марта 2025 года.

Раньше мы писали, что ждет каждый знак Восточного гороскопа в году Черного Кролика.

Также читайте о прогнозе на 2023 год, и как его правильно встречать.

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