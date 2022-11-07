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Повне місячне затемнення в листопаді: що суворо заборонено робити в цей час

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Понеділок 07 листопада 2022 19:15
Повне місячне затемнення в листопаді: що суворо заборонено робити в цей час Фото: Що чекати від місячного затемнення 8 листопада (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

8 листопада під час повні станеться останнє місячне затемнення у 2022 році. Воно відбуватиметься в знаку Тельця, і буде дуже особливим.

Що можна і не можна робити в цей час - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Чому місячне затемнення небезпечне?

В цей період є великий ризик втрати самоконтролю і необдуманих дій. Вважається, що в людині оголюється все найгірше, вона здатна на імпульсивні і навіть агресивні вчинки.

Під час місячних затемнень можуть траплятися одночасно несприятливі і вдалі події. В будь-якому разі те, що станеться 8 листопада, може дати вам поштовх.

В цей час можна розпрощатися з тим, що більше не важливо, з тим, що має деструктивну енергію. Це час своєрідного очищення і звільнення душі, початку трансформації.

Що треба зробити в цей період:

  • помиритися з близькими;
  • провести час з коханими;
  • медитувати або займатися творчістю;
  • відпочивати і берегти сили.

Під час затемнення краще залишатися вдома і якомога менше комунікувати з іншими.

Відмовтеся в цей час від:

  • вирішення питань, пов'язаних з роботою або зарплатою;
  • переїзду на нове місце;
  • сварок і образ;
  • подорожей і поїздок;
  • отримання кредитів.

Не робіть в цей час ніяких операцій, та й взагалі не займайтеся здоров'ям, будьте обережні за кермом.

Що відомо про затемнення

Пік затемнення очікується о 12:16-13:43 за київським часом 8 листопада. Але побачити явище можна буде не скрізь.

Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Тобто побачити затемнення в Україні буде не можна.

Наступне повне місячне затемнення очікується 14 березня 2025 року.

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Затемнення