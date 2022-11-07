Повне місячне затемнення в листопаді: що суворо заборонено робити в цей час

8 листопада під час повні станеться останнє місячне затемнення у 2022 році. Воно відбуватиметься в знаку Тельця, і буде дуже особливим.

Що можна і не можна робити в цей час - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Чому місячне затемнення небезпечне?

В цей період є великий ризик втрати самоконтролю і необдуманих дій. Вважається, що в людині оголюється все найгірше, вона здатна на імпульсивні і навіть агресивні вчинки.

Під час місячних затемнень можуть траплятися одночасно несприятливі і вдалі події. В будь-якому разі те, що станеться 8 листопада, може дати вам поштовх.

В цей час можна розпрощатися з тим, що більше не важливо, з тим, що має деструктивну енергію. Це час своєрідного очищення і звільнення душі, початку трансформації.

Що треба зробити в цей період:

помиритися з близькими;

провести час з коханими;

медитувати або займатися творчістю;

відпочивати і берегти сили.

Під час затемнення краще залишатися вдома і якомога менше комунікувати з іншими.

Відмовтеся в цей час від:

вирішення питань, пов'язаних з роботою або зарплатою;

переїзду на нове місце;

сварок і образ;

подорожей і поїздок;

отримання кредитів.

Не робіть в цей час ніяких операцій, та й взагалі не займайтеся здоров'ям, будьте обережні за кермом.

Що відомо про затемнення

Пік затемнення очікується о 12:16-13:43 за київським часом 8 листопада. Але побачити явище можна буде не скрізь.

Спостерігати за затемненням зможуть жителі Східної Азії, Австралії, тихоокеанського узбережжя та Північної Америки. Тобто побачити затемнення в Україні буде не можна.

Наступне повне місячне затемнення очікується 14 березня 2025 року.