Полное лунное затмение в ноябре: что строго запрещено делать в это время
8 ноября во время полнолуния произойдет последнее лунное затмение в 2022 году. Оно будет происходить в знаке Тельца и будет очень особенным.
Что можно и нельзя делать в это время – узнайте из материала Styler ниже.
Почему лунное затмение опасно?
В этот период существует большой риск потери самоконтроля и необдуманных действий. Считается, что в человеке обнажается все самое худшее, он способен на импульсивные и даже агрессивные поступки.
Во время лунных затмений могут случаться одновременно неблагоприятные и удачные события. В любом случае, то, что произойдет 8 ноября, может дать вам толчок.
В это время можно распрощаться с тем, что больше не важно, имеющим деструктивную энергию. Это время своеобразного очищения и освобождения души, начала трансформации.
Что нужно сделать в этот период:
- помириться с близкими;
- провести время с любимыми;
- медитировать или заниматься творчеством;
- отдыхать и беречь силы.
Во время затемнения лучше оставаться дома и как можно меньше общаться с другими.
Откажитесь в это время от:
- решения вопросов, связанных с работой или зарплатой;
- переезда на новое место;
- ссор и образ;
- путешествий и поездок;
- получения кредитов.
Не совершайте в это время никаких операций, да и вообще не занимайтесь здоровьем, будьте осторожны за рулем.
Что известно о затемнении
Пик затмения ожидается в 12.16-13.43 по киевскому времени 8 ноября. Но увидеть явление можно будет не везде.
Наблюдать за затемнением могут жители Восточной Азии, Австралии, тихоокеанского побережья и Северной Америки. То есть увидеть затмение в Украине будет нельзя.
Следующее полное лунное затмение ожидается 14 марта 2025 года.
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