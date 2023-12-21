"Повістку вручила працівниця ЖЕКу": підполковник ЗСУ пояснив, чому це законно

Чи мають право працівники ЖЕКу видавати повістки

Питання про правомірність таких дій здивувало підполковника. Він зазначив, що це вже давно прописано у законі. При цьому Фітьо додав, що видавати повістки можуть не тільки представники ТЦК та працівники ЖЕК.

"Відкрили "вікно в Америку". Ніхто не читає чомусь закон, а незнання закону не звільняє від відповідальності", - заявив він.

"В законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку чітко все прописано, що заходи сповіщення здійснюються представниками органів державної влади, місцевої влади, місцевого самоврядування, представниками "ЖЕКів", ОСББ, голів селищних рад, селищних старостів та представниками ТЦК та СП", - відзначив військовий.

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Також військовий розповів, що він сам отримав повістку від прибиральниці. У 2014 році жінка, яка працювала у ЖЕК, прийшла до нього додому та вручила документ про виклик до ТЦК.

"Це був було в законі завжди прописано і сьогодні це, знаєте, якась така хвиля хайпу якогось незрозумілого. "О, Боже, ЖЕК може вручати повістки". Ну, особисто мені, у 2014 році, під час третьої хвилі мобілізації повістку вручила під підпис працівниця ЖЕКу. Прибиральниця, яка прийшла до мене додому, подзвонила в двері, які я відкрив. Я особисто розписався і цю повістку я взяв", - заявив Фітьо.