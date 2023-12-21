"Повестку вручила работница ЖЭКа": подполковник ВСУ объяснил, почему это законно

Имеют ли право работники ЖЭКа выдавать повестки

Вопрос о правомерности таких действий удивил подполковника. Он отметил, что это уже давно прописано в законе. При этом Фитьо добавил, что выдавать повестки могут не только представители ТЦК и работники ЖЭКа.

"Открыли "окно в Америку". Никто не читает почему-то закон, а незнание закона не освобождает от ответственности", - заявил он.

"В законе о мобилизации и мобилизационной подготовке четко все прописано, что меры оповещения осуществляются представителями органов государственной власти, местной власти, местного сампоуправления, представителями "ЖЭЕКов", ОСМД, председателями поселковых советов, поселковых старост и представителями ТЦК и СП", - отметил военный.

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Также военный рассказал, что он сам получил повестку от уборщицы. В 2014 году женщина, работавшая в ЖЭК, пришла к нему домой и вручила документ о вызове в ТЦК.

"Это было в законе всегда прописано и сегодня это, знаете, какая-то такая волна хайпа какого-то непонятного. "О, Боже, ЖЭК может вручать повестки". Ну, лично мне, в 2014 году, во время третьей волны мобилизации повестку вручила под роспись работница ЖЭКа. Уборщица, которая пришла ко мне домой, позвонила в дверь, которую я открыл. Я лично расписался и эту повестку я взял", - заявил Фитьо.