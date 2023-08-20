Повістки зможуть вручати двірники та консьєржі? Адвокат вказав на важливі нюанси нового законопроєкту

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9566, в якому пропонується наділити повноваженнями видачі повісток комунальників - двірників, керуючих будинків, працівників ЖЕКу, консьєржів та власників житлових будівель. Вони матимуть право не лише видати повістку, а й збирати інформацію про громадян.
Що не так із цим законопроєктом і що загрожує українцям у випадку його ухвалення, розповів адвокат Роман Сімутін у своєму блозі на YouTube.
Зазначені зміни планується внести до ч. 12 ст. 38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", хоча подібні "інновації" вже закріплені в постанові Кабміну №1487 від 30.12.2022 року. За словами адвоката, вони не виконуються, оскільки по суті нікчемні.
"Але нам цікава не теорія, а суть і наслідки прийняття такого закону. Перша мета вже зрозуміла: збити частково негатив із ТЦК і перевести його на іншу категорію громадян", - пояснює Сімутін.
Він додав, що є й друга мета. Постанови зі штрафами, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах переважно через недоказовість вручення повістки, оскільки у якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та його рапорти, що ставить під сумнів їх неупередженість.
Але за "правильного" підходу і двірники, і працівники ЖЕКів, і керуючі ОСББ будуть неупередженими свідками для судів, тому ухвал можна буде виписати в рази більше.
Сімутін зазначає, що у тексті законопроєкту є й смішні моменти. Наприклад, у тій частині, де хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків.
"Це типу я сам повинен вручити повістку собі та своїм рідним? Чесно, я не приколююся, тому що згідно з рішенням Конституційного суду від 2004 року, мешканці багатоквартирних будинків є його співвласниками (тобто власниками) та їх частина не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування, лише без виділення у натурі", - розповів адвокат.
До ст. 23 ЗУ "Про національну поліцію" хочуть внести пункт, що поліція за зверненням доставляє до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210, 210-1 КУпАП.
“Де закопали собаку? У змінах говориться про доконаний факт скоєння особою правопорушення, тобто, що стосовно вас начальником ТЦК винесено постанову та накладено штраф. Тобто стосовно вас розглянуто справу, вам вручено постанову тощо. А як відбувається на практиці? Люди дізнавалися про винесену ухвалу через 2-3 місяці й тільки після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти, не маючи можливості в 10-денний термін оскаржити та зупинити дію постанови", - розповів Сімутін.
Він зазначає, що разом зі змінами для двірників вийде якась суміш закону, яка дозволить "і рибку з'їсти", і закон використати на свій розсуд.
Варто зазначити, що на цей час законопроєкт перебуває на стадії розгляду та ще не винесений на голосування у Верховній Раді.
"Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту Батьківщини та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави", - сказано в пояснювальній записці до цього законопроєкту.
До речі, раніше ми писали про те, чи законне вручення повісток на пляжах та блокпостах.
А ще розповідали, хто має право на відстрочку від мобілізації.