Повістки зможуть вручати двірники та консьєржі? Адвокат вказав на важливі нюанси нового законопроєкту

Двірник "у законі"

Зазначені зміни планується внести до ч. 12 ст. 38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу", хоча подібні "інновації" вже закріплені в постанові Кабміну №1487 від 30.12.2022 року. За словами адвоката, вони не виконуються, оскільки по суті нікчемні.

"Але нам цікава не теорія, а суть і наслідки прийняття такого закону. Перша мета вже зрозуміла: збити частково негатив із ТЦК і перевести його на іншу категорію громадян", - пояснює Сімутін.

Він додав, що є й друга мета. Постанови зі штрафами, які виносять начальники ТЦК, розвалюються в судах переважно через недоказовість вручення повістки, оскільки у якості доказів використовуються пояснення самих працівників ТЦК та його рапорти, що ставить під сумнів їх неупередженість.

Але за "правильного" підходу і двірники, і працівники ЖЕКів, і керуючі ОСББ будуть неупередженими свідками для судів, тому ухвал можна буде виписати в рази більше.

Кумедний момент

Сімутін зазначає, що у тексті законопроєкту є й смішні моменти. Наприклад, у тій частині, де хочуть уповноважити на вручення повісток власників будинків.

"Це типу я сам повинен вручити повістку собі та своїм рідним? Чесно, я не приколююся, тому що згідно з рішенням Конституційного суду від 2004 року, мешканці багатоквартирних будинків є його співвласниками (тобто власниками) та їх частина не вимірюється лише квартирою, а й площами загального користування, лише без виділення у натурі", - розповів адвокат.

Нові повноваження поліції

До ст. 23 ЗУ "Про національну поліцію" хочуть внести пункт, що поліція за зверненням доставляє до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за статтями 210, 210-1 КУпАП.

“Де закопали собаку? У змінах говориться про доконаний факт скоєння особою правопорушення, тобто, що стосовно вас начальником ТЦК винесено постанову та накладено штраф. Тобто стосовно вас розглянуто справу, вам вручено постанову тощо. А як відбувається на практиці? Люди дізнавалися про винесену ухвалу через 2-3 місяці й тільки після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти, не маючи можливості в 10-денний термін оскаржити та зупинити дію постанови", - розповів Сімутін.

Він зазначає, що разом зі змінами для двірників вийде якась суміш закону, яка дозволить "і рибку з'їсти", і закон використати на свій розсуд.

Варто зазначити, що на цей час законопроєкт перебуває на стадії розгляду та ще не винесений на голосування у Верховній Раді.

"Метою законопроєкту є підвищення мотивації до захисту Батьківщини та оптимізація мобілізаційної діяльності для досягнення комплексного позитивного результату у справі зміцнення обороноздатності держави", - сказано в пояснювальній записці до цього законопроєкту.