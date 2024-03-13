Повістка поштою чи телефоном: яке покарання можуть получити українці за неявку

ТЦК та СП дійсно мають право викликати військовозобов'язаних для виконання обов'язку щодо військового обліку (уточнення даних та проходження медичного обліку) за допомогою повістки у поштовій скриньці чи СМС.

Відповідальність за неявку за повісткою адміністративна (ст. 210-1 КУпАП) - це штраф від 3400 до 5100 грн. + можливість адміністративного затримання з метою доставки до ТЦКСП (ч.3 ст.38 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу").

"Однак виклик телефоном та поштою (не рекомендованим листом або цінним листом під вручення) не є належним врученням повістки, тому це порушення тільки військового обліку (ст. 210 КУпАП), яке карається штрафом від 850 до 1700 грн", - пояснив юрист.

Він підкреслив, що повістка має бути вручена військовозобов'язаному особисто уповноваженими особами. У разі надходження на підприємство листа з військкомату, відповідальний за ведення військового обліку зобов'язаний вручити повістку військовозобов'язаному працівнику під підпис.

"Така повістка(залишена у поштовій скриньці (дверях), виклик телефоном, вручення через родичів), не є врученою та правомірною, а тому не породжує юридичних наслідків та відповідальності, тому явка за такою повісткою не обов'язкова", - додав Грітчин.