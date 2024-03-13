Повестка по почте или по телефону: какое наказание могут получить украинцы за неявку

ТЦК и СП действительно имеют право вызывать военнообязанных для выполнения обязанности по военному учету (уточнение данных и прохождение медицинского учета) посредством повестки в почтовом ящике или СМС.

Ответственность за неявку по повестке административная (ст. 210-1 КУоАП) – это штраф от 3400 до 5100 грн. + возможность административного задержания с целью доставки в ТЦКСП (ч.3 ст.38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").

"Однако вызов по телефону и почте (не заказным письмом или ценным письмом под вручение) не является надлежащим вручением повестки, поэтому это нарушение только военного учета (ст. 210 КУоАП), которое наказывается штрафом от 850 до 1700 грн", - пояснил юрист.

Он подчеркнул, что повестка должна быть вручена военнообязанному лично уполномоченными лицами. В случае поступления на предприятие письма из военкомата, ответственный за ведение военного учета обязан вручить повестку военнообязанному работнику под подпись.

"Такая повестка (оставленная в почтовом ящике (дверях), вызов по телефону, вручение через родственников), не вручена и правомерна, а потому не порождает юридических последствий и ответственности, поэтому явка по такой повестке необязательна", - добавил Гритчин.