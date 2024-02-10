Повестка в 18 лет всем. Как в Израиле патриотически воспитывают детей

Известно, что в армии Израиля на равных служат и женщины, и мужчины. По состоянию на 2021 год 40% призывников в вооруженных силах Израиля составляли женщины. А 25% из них занимали 25% офицерских должностей.

Психологиня из Израиля Жанна Якиревич в интервью РБК-Украина рассказала о том, как проходит призыв и какая идеология преобладает в стране.

Быть в армии - это престижно

По словам Жанны, в учебных заведениях Израиля нет отдельных уроков по военной подготовке. Такие занятия могут проводить только в старших классах и только о домедицинской или первой медицинской помощи.

Однако в Израиле существует убеждение, что быть в армии - это престижно.

"Это передают младшим поколениям. Армия - это очень разноплановая структура. Многие видят в этом не бремя, а перспективу. Они могут получить определенные навыки, образование, которые будут служить им всю жизнь", - отмечает эксперт.

Израильская психология Жанна Якиревич (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

При этом каждый ребенок знает, что в 18 лет он получает повестку: и парни, и девушки.

"Я вам расскажу историю своей знакомой, она воспитывает сына. Подруга из Казахстана приехала их навестить и привезла детям пистолеты. Проходила израильтянка и сказала: "А зачем вы даете им это? У них еще будет на это время", - делится Якиревич.

По ее мнению, политика о том, что служить в армии престижно, более правильная идеологически.

Законопроект о мобилизации

Напомним, что накануне Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о мобилизации в первом чтении. Однако документ отправили на доработку до 21 февраля.

В частности, нардепы не согласны с нормой об аресте счетов физического лица в случае уклонения от мобилизации.

"Точно неприемлемыми являются нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал", - писал Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мобилизация должна быть справедливой.

"Принципиально важной является вещь, которая фундаментальна. Закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедливая. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится", - сказал он.