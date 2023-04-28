Должны знать все: какими знаками и жестами обмениваются водители на дороге

На дороге автомобилисты часто обмениваются знаками, которые помогают передать другому водителю исчерпывающую информацию о ситуации. Однако, не зная основных положений, новичок может легко попасть в неприятную ситуацию.

Какие знаки и сигналы должен знать каждый водители - читайте на Styler ниже .

Сигналы фарами

Одно короткое мигание дальним светом означает, что вы можете проезжать, вам дают дорогу.

А вот несколько коротких миганий дальним светом - нужно снизить скорость, поскольку впереди опасность или полиция. Или нужно выключить дальний свет во время движения ночью.

Несколько длинных миганий дальним светом от едущего сзади авто означает, что вам нужно уступить дорогу. А несколько миганий "аварийкой" означает, что вас поблагодарили за то, что уступили трассу.

Включенный левый поворотник автобуса или грузовика на трассе предупреждает, что обгонять нельзя. Однако, если включен правый "поворотник", то обгонять можно, но следует быть осторожным.

Звуковые сигналы

Если вы услышали короткий сигнал, то он означает приветствие или "пожалуйста", если вы поблагодарили человека "аварийкой".

Важно, если водитель услышал длинный гудок и моргание дальним светом, то необходимо остановиться, поскольку ваш автомобиль неисправен.

Также есть определенные жесты руками, которые еще называют "азбука" водителя. Если другой водитель вам указывает рукой на обочину, то ваш автомобиль неисправен и нужно остановиться.

Рука указывает на дверь автомобиля - одна из дверей неплотно закрыта.

Если же вам показали удар ладонями - проверьте багажник, возможно он открыт.