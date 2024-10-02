Повинні бути на кожній кухні. 10 розумних помічників, які зроблять процес приготування їжі легким та приємним

Машина для приготування морозива та заморожених десертів Ninja Creami

Ціна: 12 499 гривень

Ninja Creami - це справжня знахідка для любителів домашнього морозива. Всього за кілька хвилин вона перетворює заморожені інгредієнти на ніжні та повітряні ласощі.

Завдяки їй ви можете експериментувати з різними смаками та створювати унікальні десерти, від класичного вершкового морозива до освіжаючих сорбетів та поживних смузі.

Крім того, Ninja Creami дуже проста у використанні та легко миється. З такою помічницею на вашій кухні, кожне літо стане ще солодшим.

Ninja Creami (фото: Ninja)

Кухонний комбайн Kenwood MultiPro Go

Ціна: 3 599 гривень

Кухонний комбайн Kenwood MultiPro Go - це компактний та багатофункціональний пристрій, який стане незамінним помічником на будь-якій кухні. Завдяки своїй потужності та широкому набору насадок, він дозволяє швидко та легко подрібнювати, змішувати, нарізати та терти різні продукти. Компактний дизайн та зручне зберігання роблять його ідеальним вибором для невеликих кухонь.

З Kenwood MultiPro Go ви зможете приготувати різноманітні страви від вишуканих салатів до ніжного пюре, а також експериментувати з новими рецептами.

Kenwood MultiPro Go (фото: Kenwoodworld.com)

Кавомашина Smeg BCC02

Ціна: 25 199 гривень

Кавомашина Smeg BCC02 - це не просто кухонний прилад, а справжній витвір мистецтва. Її елегантний дизайн та яскраві кольори стануть прикрасою будь-якої кухні.

Завдяки інтуїтивно зрозумілому управлінню ви зможете легко приготувати свій улюблений напій: від міцного еспресо до ніжного капучино. Високоякісні матеріали та сучасні технології гарантують довговічність та надійність кавомашини.

Зі Smeg BCC02 ви зможете насолоджуватися смаком свіжозвареної кави щодня, створюючи неповторну атмосферу у вашому будинку.

Smeg BCC02 (фото: TechRadar)

Мультиварка Instant Pot Duo

Ціна: 3 999 гривень

Мультиварка Instant Pot Duo - універсальний кухонний прилад, який значно спрощує приготування їжі. Вона поєднує в собі функції скороварки, пароварки, мультиварки, йогуртниці та багатьох інших. Завдяки їй ви зможете швидко та легко приготувати різноманітні страви, від супів та каш до м'яса та десертів.

Instant Pot Duo оснащена безліччю автоматичних програм, що дозволяють вибрати оптимальний режим приготування для будь-якого продукту. Крім того, вона має функцію відкладеного старту, завдяки якій ви можете заздалегідь приготувати вечерю та насолоджуватися нею у зручний для вас час.

Instant Pot Duo (фото: Instant Pot)

Тостер Zwilling Enfinigy

Ціна: 4 860 гривень

Тостер Zwilling Enfinigy - це не просто кухонний прилад, а втілення німецької якості та стилю. Його елегантний дизайн та функціональність роблять цей гаджет незамінним помічником на будь-якій кухні. Завдяки інноваційній технології рівномірного підсмажування, кожен тост виходить золотистим і хрустким.

Крім того, тостер оснащений функцією розморожування та підігріву, що дозволяє приготувати різні види хлібобулочних виробів. Міцний корпус з нержавіючої сталі та легке управління роблять його довговічним та зручним у використанні. З Zwilling Enfinigy ви зможете насолоджуватися свіжими та смачними тостами щодня.

Zwilling Enfinigy (фото: Home&You)

Набір кавомолок Kilner

Ціна: 3 134 гривень

Набір кавомолок Kilner - це вишукане поєднання функціональності та стилю. Кожна кавомолка в цьому наборі - це витвір мистецтва, який стане прикрасою будь-якої кухні. Завдяки ручному подрібненню, ви зможете повністю контролювати ступінь помелу кавових зерен та розкрити весь аромат та смак вашого улюбленого напою.

Міцний скляний корпус дозволяє спостерігати за процесом помелу, а різні розміри та дизайни дають можливість підібрати кавомолку під будь-який інтер'єр.

З набором кавомолок Kilner приготування кави перетвориться на справжній ритуал, який подарує вам задоволення щодня.

Kilner (фото: The Rayware Group)

Карбонізатор Aarke 3

Ціна: 8 199 гривень

Aarke Carbonator 3 - це не просто газифікатор води, а елегантний аксесуар для вашої кухні. Його мінімалістичний скандинавський дизайн та високоякісні матеріали роблять його справжнім витвором мистецтва. Завдяки Aarke ви зможете насолоджуватися свіжою газованою водою у будь-який час, не вдаючись до покупки пластикових пляшок.

Процес газування неймовірно простий і швидкий, а широка гамма кольорів дозволить підібрати карбонізатор під будь-який інтер'єр. З Aarke Carbonator 3 ви не тільки дбаєте про своє здоров'я та навколишнє середовище, але й створюєте атмосферу вишуканості та стилю на вашій кухні.

Aarke Carbonator 3 (фото: Aarke)

Стругачка для ножів AnySharp

Ціна: 1 440 гривень

Стругачка для ножів AnySharp - це універсальний інструмент, який допоможе підтримувати ваші ножі в ідеальному стані. Завдяки своїй ергономічній формі та міцній конструкції, вона забезпечує безпечне та ефективне заточування.

За допомогою AnySharp ви зможете легко заточити ножі будь-якої форми та розміру, від кухонних до садових. Інноваційна система заточування дозволяє швидко відновити гостроту леза та продовжити термін служби ваших ножів.

Компактні розміри та невелика вага роблять AnySharp зручною для зберігання та транспортування. З цією точилкою ви завжди зможете насолоджуватися ідеально наточеними ножами та готувати із задоволенням.

AnySharp (фото: Brix Design A/S)

Міні-подрібнювач KitchenAid 5KFC3516

Ціна: 4 990 гривень

Міні-подрібнювач KitchenAid 5KFC3516 - це компактний та функціональний помічник на будь-якій кухні. Він ідеально підходить для подрібнення овочів, горіхів, зелені та приготування різних соусів та пюре. Завдяки двом швидкостям та імпульсному режиму ви зможете досягти бажаної консистенції продуктів.

Міцний ніж із нержавіючої сталі легко справляється з твердими інгредієнтами, а чаша із безпечного пластику об'ємом 830 мл зручна у використанні та легко миється. Компактний дизайн дозволяє легко зберігати подрібнювач навіть на найменшій кухні.

KitchenAid 5KFC3516

Kenwood Titanium Chef Patissier XL

Ціна: 31 199 гривень

Kenwood Titanium Chef Patissier XL - це багатофункціональна кухонна машина, яка стане незамінним помічником для будь-якого кулінара. Завдяки потужному мотору та широкому набору насадок, вона дозволяє виконувати безліч завдань: замішувати тісто будь-якої складності, збивати вершки та білки, подрібнювати овочі та горіхи, а також готувати різні кулінарні вишукування.

Особливістю цієї моделі є наявність функції підігріву чаші, що дозволяє готувати тісто для хліба та інші страви, що потребують точного температурного режиму. Крім того, вбудовані ваги значно полегшують процес приготування, дозволяючи точно відміряти всі інгредієнти.

Kenwood Titanium Chef Patissier XL - це поєднання професійної якості та елегантного дизайну.

Kenwood Titanium Chef Patissier XL (фото: Good Design Awards)