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Погода в Украине: когда придет настоящее тепло

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 12:17
Погода в Украине: когда придет настоящее тепло
Погода в Украине на 3 апреля - синоптик дала холодный прогноз (фото: pxhere.com)

Погода в Украине в среду все еще будет неблагоприятной

Погода в Украине в среду, 3 апреля, будет довольно прохладной. В некоторых регионах ожидаются дожди, а местами даже со снегом. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По прогнозу синоптика завтра большинство украинцев ожидают довольно неблагоприятные погодные условия. Несмотря на солнце за окном, которое принес антициклон, холодный порывистый ветер будет ухудшать картину.

Такая погода продержится до выходных, когда наконец потеплеет до +12... +15 градусов, - сообщает Диденко.

Погода в Украине: когда придет настоящее тепло

Погода в Украине на 3 апреля - синоптик дала холодный прогноз (карта погоды: facebook.com/tala.didenko)

На Востоке Украины в среду ожидаются дожди, а местами даже с мокрым снегом. Там будет холоднее - ночью небольшой мороз, а днем от +2 до +6 градусов тепла.

Небольшой минус ночью ожидается и на других территориях страны, однако днем потеплеет до +6... +11 градусов, а на Западе до +7... +12 градусов. Осадки не предвидятся.

В Киеве будет солнечно, но воздух будет холодноватым. Также ожидается северо-восточный ветер. Ночью будет около нуля, а в течение дня температура воздуха будет колебаться от +8 до +10 градусов выше нуля.

Погода в Украине: когда придет настоящее тепло

Погода в Украине на 3 апреля - синоптик дала холодный прогноз (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

Ранее мы писали о том, что народный синоптик Леонид Горбань дал неутешительный прогноз на второй месяц весны. Начало апреля встретит нас ночными морозами, а дальше будет тепло, но слишком сухо, как для весеннего месяца.

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