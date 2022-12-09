Повертаємо свіжість і м’якість черствому хлібу: найкрутіші лайфхаки

Повернути свіжість черствому хлібу можна в лічені хвилини за допомогою простих і доступних способів. Це можна зробити в мікрохвильовій печі, на сковорідці, в духовці чи іншими способами.

Який хліб можна врятувати, а який викинути

Пом’якшити можна будь-який хліб: білий, чорний, цільнозерновий, з висівками, багет чи інші хлібобулочні вироби.

Але є умова: хліб має бути без плісняви. Навіть якщо ви зріжете маленькі плями цвілі, це не допоможе. Адже цвілий хліб містить міотоксини, які можуть спровокувати отруєння.

Найкращі способи реанімації хліба

Спосіб №1. Викладіть шматочки хліба в один шар на тарілку і поставте в мікрохвильовку. Накрийте кришкою для мікрохвильової печі і поставте на розігрів на 30 секунд. Хліб буде знову м’яким.

Спосіб №2. Викладіть шматочки хліба на пароварку і потримайте з кожного боку по хвилині. Якщо пароварки нема, зробіть для хліба парову баню за допомогою каструлі з водою і залізного сита. Закип’ятіть воду і потримайте хліб на ситі.

Спосіб №3. Можете скористатися духовкою. Викладіть на встелене пергаментним папером деко, змастіть кожен шматок пензликом водою чи молоком. Поставте на 5-10 хвилин в розігріту до 150 градусів духовку. Те ж саме можна зробити з цілою буханкою: її треба змочити, завернути у фольгу і потримати в духовці до 15 хвилин.

Спосіб №4. Змочіть шматочки хліба водою чи молоком за допомогою пензлика, покладіть на суху сковорідку, накрийте кришкою та поставте на середній вогонь. Через 3-5 хвилин матиме смачний хліб.

Якщо ви повернули свіжість хліба, його бажано з’їсти одразу, поки він теплий. Якщо він повністю остигне, то знову перетвориться на черствий. І з нього тоді вже вийдуть лише сухарі.