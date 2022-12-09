Возвращаем свежесть и мягкость черствому хлебу: самые крутые лайфхаки

Возвратить свежесть черствому хлебу можно в считанные минуты с помощью простых и доступных способов. Это можно сделать в микроволновке, на сковороде, в духовке или другими способами.

Какой хлеб можно спасти, а какой выбросить

Смягчить можно любой хлеб: белый, черный, цельнозерновой, отруби, багет или другие хлебобулочные изделия.

Но есть условие: хлеб должен быть без плесени. Даже если вы срежете маленькие пятна плесени, это не поможет. Ведь цвелой хлеб содержит миотоксины, которые могут спровоцировать отравление.

Лучшие способы реанимации хлеба

Способ №1. Выложите кусочки хлеба в один слой на тарелку и поставьте в микроволновку. Накройте крышкой для микроволновки и поставьте на разогрев на 30 секунд. Хлеб будет снова мягким.

Способ №2. Выложите кусочки хлеба на пароварку и удержите с каждой стороны по минуте. Если пароварки нет, сделайте для хлеба паровую баню с помощью кастрюли с водой и железного сита. Вскипятите воду и подержите хлеб на сите.

Способ №3. Можете пользоваться духовкой. Выложите на застеленный пергаментной бумагой противень, смажьте каждый кусок кисточкой водой или молоком. Поставьте на 5-10 минут в разогретую до 150 градусов духовку. То же самое можно сделать с целой буханкой: ее нужно смочить, завернуть в фольгу и подержать в духовке до 15 минут.

Способ №4. Смочите кусочки хлеба водой или молоком с помощью кисточки, положите на сухую сковородку, накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Через 3-5 минут будет вкусный хлеб.

Если вы вернули свежесть хлеба, его желательно съесть сразу, пока он теплый. Если он полностью остынет, то снова превратится в черствый. И из него тогда уже выйдут только сухари.