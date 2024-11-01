Повернувся з того світу: Узелков провів два тижні у комі

Так, на початку цього року спортсмена терміново госпіталізували до київської лікарні через серйозні проблеми зі здоров'ям. Виявилося, що ситуація була вкрай критичною.

Відповідаючи на питання фолловерів, В'ячеслав розповів, що лікарі фактично "витягнули його з того світу", оскільки він провів два тижні в комі.

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Боксеру була проведена операція на серці. Зараз він перебуває на етапі реабілітації, але вже відчуває значні поліпшення в самопочутті.

"Я повернувся з того світу, після двох тижнів коми і операцій", - поділився Узелков.

Упродовж усього цього важкого періоду поруч зі спортсменом була його наречена. Чоловік зазначає, що саме ця жінка стала його опорою, підштовхуючи до боротьби за життя та дбайливо піклуючись про нього.

"Була біля мене, коли я помирав. Підняла мене і змусила повірити в мої сили. Допомогла мені подолати розпач і смерть", - написав тренер.

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Що відомо про проблеми зі здоров’ям в Узелкова

В'ячеслав на початку лютого повідомив, що в нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Спочатку спортсмен перебував у лікарні Вінниці, однак згодом лікарі відвезли його до Києва у кареті швидкої допомоги.

Він також поділився, що все почалося через професійний спорт, кар'єра в якому тепер остаточно закрита. Щоправда, колишній боксер на став вдаватися в подробиці та розповідати, що саме сталося.

В'ячеслав Узєлков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Особисте життя В'ячеслава

Колишній боксер 22 роки перебував у шлюбі з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською, з якою він разом виховує двох дітей. У 2018-му вони оголосили про розрив.

Тоді Боржемська звинуватила чоловіка в аб'юзивних стосунках та небажанні їй допомагати у вихованні дітей. Узелков у відповідь спростував звинувачення екс-коханої про себе.

В'ячеслав Узєлков і Марина Божемська (фото: instagram.com/uzelkov_official)

У листопаді 2021-го тренер оголосив про нові стосунки з таємною обраницею. Тоді він не надто охоче ділився деталями, лише зауважив, що його коханій більше 30 років і він знає її доволі давно.

Вже у грудні 2023 року чоловік повідомив, що вдруге одружується.

Узелков приховує свою кохану (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Цікаво, що про одруження Узелков говорив ще на початку 2022-го року. Тоді шанувальники поцікавилися, як у нього справи, а він відповів, що збирається укласти шлюб.

Ймовірно, реалізувати задумане закоханим не вдалося через початок повномасштабного російського вторгнення в нашу країну.