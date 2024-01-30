Ексдружина Узєлкова відповіла, чи піде до нього на весілля
Колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, сказала, чи піде на весілля до екс-чоловіка.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки для нового шоу від Люкс ФМ "Тур Зірками".
Чи піде Марина Узєлкова на весілля до колишнього
За словами знаменитості, спортсмен ще не запрошував на своє весілля. Однак якщо ж це все ж відбудеться, то діти підуть, а вона - ні.
“Ми не спілкуємося, тому я не змогла його привітати, але діти його привітали, тому що в них є своє спілкування між собою", - поділилася Марина.
Також фітнес-тренерка зазначила, що вони з В’ячеславом обидва не хочуть підтримувати навіть "нормальні" відносини. Хоча раніше вона була не проти товаришувати.
В'ячеслав Узелков з дітьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)
"Так складається життя, потрібно, щоб цього хотіли обидві людини. В нашому союзі обидва не хочуть, спочатку я хотіла, а потім я зважила, що мені це не потрібно", - сказала Узєлкова.
"Якщо людина не тягнеться, не хоче нормальних стосунків, я не буду на цьому наголошувати чи запрошувати його товаришувати зі мною, з дітьми", - зазначила вона.
Знаменитість каже, що боксер не бере участі у житті спадкоємців.
"Діти зі мною постійно, ніхто не запрошує їх кудись сходити, провести з ними час, вони раніше готові завжди були, а зараз вже не хочуть цього", - сказала Узєлкова.
На питання журналістки, чи знайомі діти з обраницею батька, тренерка "Зважених та щасливих" відповіла, що ні, адже "для цього потрібно бажання тата".
Нагадаємо, Боржемська була одружена з В'ячеславом Узєлковим. Вони розлучилися у 2018 році після 19 років шлюбу.
У них є двоє дітей - дочка Олівія і син Роберт.
У грудні 2023 року призер чемпіонатів світу та Європи серед аматорів повідомив, що вдруге одружується.
Втім, хто саме став його обраницею, або бодай хоч одне фото з коханою - фітнес-тренер не показує і тримає у таємниці майбутню дружину.
Нещодавно ми писали, що Олександр Усик вчетверте став батьком.
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