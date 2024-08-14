Повернути металу сяйво: 5 домашніх способів очистити мідну поверхню

Натерти лимоном з сіллю

Очищення міді лимоном і сіллю - це природний і ефективний метод, який ідеально підходить для мідного посуду, але він може підійти не для всіх типів мідних предметів.

Уникайте використання цього методу для предметів з делікатним або чутливим покриттям, цінних антикваріатів або предметів з декоративними елементами, які можна пошкодити.

Чистку мідного виробу слід почати з миття предмета в теплій мильній воді за допомогою м'якої губки. Це видалить пил і жирну плівку з поверхні.

Розріжте свіжий лимон навпіл і вичавіть сік у миску, видаливши кісточки. Посипте половинку лимона великою кількістю кухонної солі, щоб на поверхні м'якуша утворилася паста.

Посоленим лимоном потрібно акуратно потерти потьмянілі ділянки мідного виробу, за потреби повторивши процедуру з рештою лимона.

Після обробки всіх потемнілих ділянок промийте мідь водою, щоб видалити лимонний сік і залишки солі. Неодмінно висушіть поверхню серветкою з мікрофібри, щоб вода не пошкодила поверхню.

Використати лимонний сік

Замість свіжого лимона для очищення мідного покриття, можна використовувати лимонний сік.

Для цього його рекомендують змішати з сіллю до стану пасти, у пропорції 2:3. Якщо паста занадто рідка, додайте ще солі. Використовуючи губку, нанесіть пасту на виріб і акуратно потріть поверхню.

Якщо стійкі плями не зникають, рекомендують залишити пасту на 5-10 хвилин перед тим, як змивати. Коли мідь очиститься від потьмяніння, промийте виріб у теплій воді і обов'язково висушіть мідний виріб рушником без ворсу.

Зробити розчин оцту з сіллю

Ще одним природним засобом для чищення міді є оцет. Варто зазначити, що оцет є кислотним розчином, і тривалий вплив або надмірне використання може потенційно витравлювати певні типи мідних покриттів або призвести до потьмяніння.

Завжди тестуйте розчин оцту на невеликій, непомітній ділянці мідного виробу, перш ніж наносити його на всю поверхню.

Щоб зробити засіб для чищення міді з оцту, радять змішати в однакових частинах білий оцет і воду, додавши 1 ст. л. солі.

Як почистити мідний посуд (ілюстративне фото: GettyImages)

Занурте серветку з мікрофібри в оцтовий розчин, відтисніть рідину, щоб тканина була вологою, проте з неї не крапав засіб. Акуратно, колами, потріть серветкою потемнілі ділянки мідного виробу.

Для видалення стійких забруднень радять залишити розчин на мідній поверхні на кілька хвилин перед тим, як почати протирання.

Після обробки всіх потемнілих ділянок промийте мідний виріб водою, щоб видалити залишки оцту, та витріть серветкою з мікрофібри.

Намазати кетчупом

Якщо оцет не допомагає, почистити мідну поверхню може кетчуп. Кислота, що міститься в помідорах, може прибрати потемніння.

Для очищення міді кетчупом потрібно просто покрити поверхню мідного виробу кетчупом, трохи зачекати та акуратно видалити пасту серветкою з мікрофібри.

Після нанесення кетчупу, ретельно промийте виріб водою, щоб видалити залишки кетчупу, та насухо витріть м'якою ганчіркою.

Протерти пастою з борошна

Засіб для мідних виробів, які сильно потемніли, можна зробити з борошна та ще декількох "інгредієнтів".

Для цього змішайте в мисці однакові частини солі та борошна. Повільно додайте до суміші оцет або лимонний сік і перемішуйте, поки не утвориться густа, однорідна паста.

Нанесіть суміш на потемнілі ділянки мідного виробу і залиште приблизно на 30 хвилин або годину. За допомогою щітки з м'якою щетиною злегка потріть поверхню круговими рухами.

Після обробки всіх потемнілих ділянок промийте мідь водою, щоб видалити залишки очищувальної пасти, і витріть насухо.