Вернуть металлу сияние: 5 домашних способов очистить медную поверхность

Натереть лимоном с солью

Очистка меди лимоном и солью - это естественный и эффективный метод, идеально подходящий для медной посуды, но он может подойти не для всех типов медных предметов.

Избегайте этого метода для предметов с деликатным или чувствительным покрытием, ценных антиквариатов или предметов с декоративными элементами, которые можно повредить.

Чистку медного изделия следует начать с мытья предмета в теплой мыльной воде мягкой губкой. Это удалит пыль и жирную пленку с поверхности.

Разрежьте свежий лимон пополам и выжмите сок в миску, удалив косточки. Посыпьте половинку лимона большим количеством поваренной соли, чтобы на поверхности мякоти образовалась паста.

Посоленным лимоном нужно аккуратно потереть потускневшие участки медного изделия, при необходимости повторив процедуру с оставшейся частью лимона.

После обработки потемневших участков промойте медь водой, чтобы удалить лимонный сок и остатки соли. Обязательно высушите поверхность салфеткой из микрофибры, чтобы вода не повредила поверхность.

Использовать лимонный сок

Вместо свежего лимона для очистки медного покрытия можно использовать лимонный сок.

Для этого его рекомендуют смешать с солью до состояния пасты, в пропорции 2:3. Если паста слишком жидкая, добавьте еще соли. Используя губку, нанесите пасту на изделие и аккуратно потрите поверхность.

Если стойкие пятна не исчезают, рекомендуют оставить пасту на 5-10 минут перед тем, как смывать. Когда медь очистится от потускнения, промойте изделие в теплой воде и обязательно высушите медное изделие полотенцем без ворса.

Сделать раствор уксуса с солью

Еще одним природным средством для чистки меди является уксус. Следует отметить, что уксус является кислотным раствором и длительное воздействие или чрезмерное использование может потенциально вытравливать определенные типы медных покрытий или привести к потускнению.

Всегда тестируйте раствор уксуса на небольшом незаметном участке медного изделия, прежде чем наносить его на всю поверхность.

Чтобы сделать чистящее средство из уксуса, советуют смешать в одинаковых частях белый уксус и воду, добавив 1 ст. л. соли.

Как почистить медную посуду (иллюстративное фото: GettyImages)

Окуните салфетку из микрофибры в уксусный раствор, отожмите жидкость, чтобы ткань была влажной, однако с нее не капало средство. Аккуратно, кругами, потрите салфеткой потемневшие участки медного изделия.

Для удаления стойких загрязнений советуют оставить раствор на медной поверхности на несколько минут перед тем, как начать протирание.

После обработки всех потемневших участков промойте медное изделие водой, чтобы удалить остатки уксуса, и протрите салфеткой из микрофибры.

Намазать кетчупом

Если уксус не помогает, почистить медную поверхность может кетчуп. Кислота, содержащаяся в помидорах, может убрать потемнение.

Для очищения меди кетчупом нужно просто покрыть поверхность медного изделия кетчупом, немного подождать и аккуратно удалить пасту салфеткой из микрофибры.

После нанесения кетчупа тщательно промойте изделие водой, чтобы удалить остатки кетчупа, и насухо протрите мягкой тряпкой.

Протереть пастой из муки

Средство для сильно потемневших медных изделий можно сделать из муки и еще нескольких "ингредиентов".

Для этого смешайте в миске одинаковые части соли и муки. Медленно добавьте к смеси уксус или лимонный сок и перемешивайте, пока не образуется густая, однородная паста.

Нанесите смесь на потемневшие участки медного изделия и оставьте примерно на 30 минут или час. При помощи щетки с мягкой щетиной немного потрите поверхность круговыми движениями.

После обработки всех потемневших участков промойте медь водой, чтобы удалить остатки очистительной пасты и протрите насухо.