Повернути чистоту одягу після прогулянки: 4 способи, як видалити зелені плями від трави

Незалежно від того, чи косили ви газон, чи вирішили посидіти на м'якій травичці в парку, плями від трави трапляються - особливо в теплу пору року. Хоча плями від трави можна видалити, вони можуть дуже швидко в'їдатися, якщо не видалити їх вчасно. До того ж методи відрізняються від типу матеріалу.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart.
Харчову соду можна використовувати як засіб для боротьби з плямами на більшості тканин, особливо на бавовні, поліестері та синтетичних сумішах.
Проте соду не варто використовувати для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, оскільки абразивний характер соди може призвести до пошкодження або ослаблення волокон.
Використовуючи харчову соду для очищення плям від трави, радять робити це наступним чином:
Після цього огляньте тканину, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. Якщо сліди від трави залишилися, повторіть процес. Коли пляма від трави зникне, виперіть одяг відповідно до інструкцій з догляду.
Оцет можна використовувати для виведення плям від трави з бавовни, поліестеру та інших синтетичних тканин. Оцтова кислота, що міститься в оцті, непогано розщеплює пігмент у плямах від трави.
Однак уникайте обробки оцтом делікатних тканин, таких як вовна або шовк.
Використовуючи оцет для очищення плям від трави, варто робити це за такими рекомендаціями:
Огляньте тканину і перевірте, щоб переконатися в тому, що пляма від трави була повністю вичищена та повторіть процес за потреби. Після того, як пляма від трави зникне, виперіть одяг відповідно до матеріалу.
Мийні засоби для посуду також може вивести плями від трави і підходять для більшості тканин.
Проте, коли ви маєте справу з делікатними тканинами, такими як шовк або вовна, бажано бути обережним, оскільки деякі склади мила для посуду можуть бути занадто жорсткими.
Щоб видалити пляму від трави за допомогою мийного засобу для посуду, радять робити це покроково:
Після того, як пляма від трави буде повністю видалена, виперіть одяг, як зазвичай.
Спирт можна використовувати лише для міцних тканин, таких як бавовна, поліестер та інші синтетичні суміші.
Його використання слід уникати на делікатних тканинах, таких як шовк або вовна, оскільки він може спричинити пошкодження матеріалу або вицвітання кольору.
Видалити сліди від трави на одязі за допомогою спирту можна наступним чином:
Після цього огляньте ділянку, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. За необхідності повторіть процес. Після повного видалення плями від трави необхідно випрати одяг згідно з рекомендаціями на етикетці.
До речі, раніше ми писали про те, як вивести стійкий запах поту з одягу.
Читайте також про те, як відмити з одягу акрилову фарбу.