Повернути чистоту одягу після прогулянки: 4 способи, як видалити зелені плями від трави

Як вивести плями від трави за допомогою харчової соди

Харчову соду можна використовувати як засіб для боротьби з плямами на більшості тканин, особливо на бавовні, поліестері та синтетичних сумішах.

Проте соду не варто використовувати для делікатних тканин, таких як шовк або вовна, оскільки абразивний характер соди може призвести до пошкодження або ослаблення волокон.

Використовуючи харчову соду для очищення плям від трави, радять робити це наступним чином:

рівномірно посипте пляму від трави содою, щоб повністю покрити забруднену ділянку;

м'якою щіткою або старою зубною щіткою обережно втирайте соду в тканину;

змішайте кілька крапель м'якого мийного засобу з холодною водою в невеликій мисці;

занурте чисту ганчірку або губку в розчин і обережно промокніть пляму від трави;

ретельно прополощіть тканину холодною водою, щоб повністю видалити соду і мийний засіб.

Після цього огляньте тканину, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. Якщо сліди від трави залишилися, повторіть процес. Коли пляма від трави зникне, виперіть одяг відповідно до інструкцій з догляду.

Як вивести плями від трави за допомогою оцту

Оцет можна використовувати для виведення плям від трави з бавовни, поліестеру та інших синтетичних тканин. Оцтова кислота, що міститься в оцті, непогано розщеплює пігмент у плямах від трави.

Однак уникайте обробки оцтом делікатних тканин, таких як вовна або шовк.

Використовуючи оцет для очищення плям від трави, варто робити це за такими рекомендаціями:

змішайте 1 частину води і 1 частину оцту;

замочіть пляму в суміші на 30 хвилин;

прополощіть одяг теплою водою;

посипте пляму кисневим порошком (не хлорним відбілювачем) або пральним порошком і змочіть водою кімнатної температури;

м'якою щіткою або старою зубною щіткою м'яко потріть, поки пляма не зникне;

ретельно прополощіть тканину, щоб видалити всі залишки.

Огляньте тканину і перевірте, щоб переконатися в тому, що пляма від трави була повністю вичищена та повторіть процес за потреби. Після того, як пляма від трави зникне, виперіть одяг відповідно до матеріалу.

Як вивести плями від трави за допомогою мила для посуду

Мийні засоби для посуду також може вивести плями від трави і підходять для більшості тканин.

Проте, коли ви маєте справу з делікатними тканинами, такими як шовк або вовна, бажано бути обережним, оскільки деякі склади мила для посуду можуть бути занадто жорсткими.

Щоб видалити пляму від трави за допомогою мийного засобу для посуду, радять робити це покроково:

акуратно промокніть пляму від трави чистою ганчіркою - уникайте тертя, оскільки воно може зробити пляму більшою;

змішайте кілька крапель м'якого мийного засобу з холодною водою в невеликій мисці;

занурте чисту ганчірку в мийний розчин і обережно промокніть пляму від трави;

дайте розчину вбратися в пляму приблизно за 10-15 хвилин;

продовжуйте протирати пляму від трави розчином мийного засобу, рухаючись від зовнішньої сторони плями до центру;

ретельно прополощіть тканину в холодній воді, щоб видалити залишки господарського мила;

якщо сліди від трави трохи лишаються, повторіть процес.

Після того, як пляма від трави буде повністю видалена, виперіть одяг, як зазвичай.

Як вивести плями від трави за допомогою спирту

Спирт можна використовувати лише для міцних тканин, таких як бавовна, поліестер та інші синтетичні суміші.

Його використання слід уникати на делікатних тканинах, таких як шовк або вовна, оскільки він може спричинити пошкодження матеріалу або вицвітання кольору.

Видалити сліди від трави на одязі за допомогою спирту можна наступним чином:

обережно промокніть пляму від трави чистою ганчіркою, та не тріть тканину;

налийте невелику кількість спирту безпосередньо на пляму від трави;

за допомогою чистої тканини промокніть пляму від трави спиртом;

залиште спирт на плямі на кілька хвилин;

ретельно промийте тканину холодною водою, щоб видалити спирт.

Після цього огляньте ділянку, щоб переконатися, що пляма від трави повністю видалена. За необхідності повторіть процес. Після повного видалення плями від трави необхідно випрати одяг згідно з рекомендаціями на етикетці.