Вернуть чистоту одежды после прогулки: 4 способа, как удалить зеленые пятна от травы

Независимо от того, косили ли вы газон, решили посидеть на мягкой травке в парке, пятна от травы случаются - особенно в теплое время года. Хотя пятна от травы можно удалить, они могут очень быстро въедаться, если не удалить их вовремя. К тому же, методы отличаются от типа материала.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart.
Пищевую соду можно использовать как средство для борьбы с пятнами на большинстве тканей, особенно на хлопке, полиэстере и синтетических смесях.
Однако соду не следует использовать для деликатных тканей, таких как шелк или шерсть, поскольку абразивный характер соды может привести к повреждению или ослаблению волокон.
Используя пищевую соду для очищения пятен от травы, советуют делать это следующим образом:
После этого осмотрите ткань, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. Если следы от травы остались, повторите процесс. Когда пятно от травы исчезнет, постирайте одежду в соответствии с инструкциями по уходу.
Уксус можно использовать для выведения пятен от травы из хлопка, полиэстера и других синтетических тканей. Содержащаяся в уксусе уксусная кислота неплохо расщепляет пигмент в пятнах от травы.
Однако избегайте обработки уксусом деликатных тканей, таких как шерсть или шелк.
Используя уксус для очищения пятен от травы, следует делать это по следующим рекомендациям:
Осмотрите ткань и проверьте, чтобы убедиться в том, что пятно от травы было полностью вычищено и повторите процесс при необходимости. После того как пятно от травы исчезнет, постирайте одежду в соответствии с материалом.
Моющие средства для посуды также могут вывести пятна от травы и подходят для большинства тканей.
Однако, если вы имеете дело с деликатными тканями, такими как шелк или шерсть, желательно соблюдать осторожность, поскольку некоторые составы мыла для посуды могут быть слишком жесткими.
Чтобы удалить пятно от травы с помощью моющего средства для посуды, советуют делать это пошагово:
После того как пятно от травы будет полностью удалено, постирайте одежду, как обычно.
Спирт можно использовать только для крепких тканей, таких как хлопок, полиэстер и другие синтетические смеси.
Его использование следует избегать на деликатных тканях, таких как шелк или шерсть, так как он может привести к повреждению материала или выцветанию цвета.
Удалить следы от травы на одежде с помощью спирта можно следующим образом:
После этого осмотрите участок, чтобы убедиться, что пятно от травы полностью удалено. При необходимости повторите процесс. После полного удаления пятна от травы необходимо постирать одежду согласно рекомендациям на этикетке.
Кстати, раньше мы писали о том, как вывести стойкий запах пота из одежды.
Читайте также о том, как отмыть из одежды акриловую краску.