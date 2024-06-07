Коли прання не допомагає: як вивести стійкий запах поту з одягу

Іноді після кількох прань на одязі залишаються неприємні запахи та плями. Якщо плями, як відомо, важко вивести, то сильні запахи, такі як піт, можуть бути не менш складними. Проте декілька методів можуть в цьому допомогти.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Чому складно вивести запах поту

За словами мікробіологів, ключову роль у перетворенні поту з рідини без запаху на джерело неприємного аромату відіграють бактерії, які живуть у найбільш спітнілих частинах тіла.

Ці бактерії люблять тепле, вологе середовище - як піт - тоді вони активно працюють, розщеплюючи білки та кислоти в поті на менші молекули, спричиняючи різкий запах.

Крім цього, бактерії можуть чіплятися за волокна, особливо в синтетичних матеріалах, таких як поліестер, які забезпечують ідеальне середовище для розмноження бактерій через погану вентиляцію порівняно з натуральними волокнами.

До того ж продукти життєдіяльності бактерій можуть глибоко проникати у волокна тканини, особливо у щільно сплетених або товстих матеріалах, що ускладнює їх видалення при звичайному пранні.

Ще один фактор, який може сприяти появі неприємного запаху - це залишки прального порошку та пом'якшувачів для білизни, які утримують запахи та бактерії, поглиблюючи проблему з часом.

Як вивести запах поту з тканини

Існує декілька методів, які можуть допомогти вивести запах поту з тканини. Однак завжди спочатку перевіряйте невелику приховану ділянку одягу, щоб переконатися, що одяг не пошкодиться.

Використайте харчову соду

Харчова сода - це м'який луг, який допомагає нейтралізувати кислі запахи. Вона також діє як м'який абразив, що виводить плями з тканини. Щоб вивести запах поту таким методом, рекомендують зробити наступне:

зробіть содову пасту, змішавши кілька столових ложок соди з водою;

нанесіть пасту на ділянки одягу, які вбирають неприємні запахи, зазвичай під пахвами та в зоні декольте;

залиште содову пасту на 30 хвилин, щоб вона поглинула запахи;

через 30 хвилин виперіть одяг, як зазвичай, у пральній машині.

Під час прання можна використовувати звичайний пральний засіб або додатково спробувати засіб для усунення неприємного запаху.

Виведіть запах поту оцтом

Кислота, що міститься в оцті, розщеплює залишки, які викликають неприємні запахи, а також може діяти як природний пом'якшувач тканини, залишаючи одяг чистим і м'яким. Для застосування цього методу радять зробити наступне:

змішайте одну частину оцту з чотирма частинами води в тазику або відрі;

занурте одяг у суміш, переконавшись, що він повністю зволожений;

залиште одяг в суміші на 30 хвилин, щоб оцет розщепив бактерії, що викликають неприємний запах;

через 30 хвилин виперіть одяг, як зазвичай, у пральній машині зі звичайним мийним засобом або засобом для усунення неприємного запаху.

Використайте ферментний засіб для прання

Для того, щоб позбутися неприємного запаху від поту, радять спробувати використовувати ферментний спрей для прання або дезінфекційний засіб для білизни.

Ферментні засоби - це спеціалізовані добавки до пральних порошків, які використовують природні ензими для розщеплення білків, жирів і крохмалю, що містяться в поті.

Дезінфекційні засоби для білизни спеціально розроблені для знищення бактерій і вірусів, які виживають під час прання, і які звичайні мийні засоби не можуть ефективно усунути.

Деякі з таких засобів можуть бути у вигляді порошку і потребувати подальшого прання одягу, деякі - у вигляді спрею без необхідності змивання. Тож в цьому випадку слід дотримуватися інструкції від виробника.