"Повернулися з-за кордону заради здоров’я сина": історія сім’ї з Одеси, яка отримала слухові апарати від Фонду Ахметова

Те, що маленький Павло погано чує, батьки помітили на початку 2022 року. Через місяць почалася велика війна. Історію сім’ї мама Христина довірила музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Вдома було дуже неспокійно, страшно. Ми вирішили виїхати. В Італії жили 8 місяців. Там війна по-іншому відчувалася й проживалася... Але через низку проблем, зокрема, зі слухом Павла, відчули, що все ж треба додому", - розповідає Христина.

Після повернення родина звернулася до логопеда. Попереду був непростий шлях, як щодо діагностики, так і щодо прийняття сім’єю діагнозу сина. Коли дізналися, що Фонд надає допомогу дітям із вадами слуху, звернулися - і наразі хлопчик вже використовує слухові апарати, які підлаштовуються під особливості та потреби дитини.

"Павло почав ходити до садочка. Там під час повітряної тривоги дітей переводять до сховища. Він уже знає й розуміє, що оголошення тривоги - це необхідність... Сподіваємося на світле майбутнє у мирній і незалежній країні. Мирного неба над головою всім нам", - говорить Христина.

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху віком до 7 років, які проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. Вже понад 240 дітей отримали змогу почути світ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001 (з понеділка по п’ятницю), або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU