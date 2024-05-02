"Вернулись из-за границы ради здоровья сына": история семьи из Одессы, получившей слуховые аппараты от Фонда Ахметова

То, что маленький Павел плохо слышит, родители заметили в начале 2022 года. Через месяц началась великая война. Историю семьи мама Кристина доверила музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Дома было очень неспокойно, страшно. Мы решили уехать. В Италии жили 8 месяцев. Там война по-другому чувствовалась и проживалась... Но из-за ряда проблем, в частности, со слухом Павла, почувствовали, что все же надо домой", - рассказывает Кристина.

После возвращения семья обратилась к логопеду. Впереди был непростой путь, как по диагностике, так и по принятию семьей диагноза сына. Когда узнали, что Фонд оказывает помощь детям с нарушениями слуха, обратились - и сейчас мальчик уже использует слуховые аппараты, которые подстраиваются под особенности и потребности ребенка.

"Павел начал ходить в садик. Там во время воздушной тревоги детей переводят в хранилище. Он уже знает и понимает, что объявление тревоги - это необходимость... Надеемся на светлое будущее в мирной и независимой стране. Мирного неба над головой всем нам", - говорит Кристина.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживающие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. Уже более 240 детей получили возможность услышать мир.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU