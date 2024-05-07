Повернулися в моду з 90-х: стиліст показала, як носити трендові штани

Як стильно носити

Капрі мають тонкий крій та укорочену довжину, тому дозволяють відкрити ноги та підкреслити їх правильним вибором взуття.

З цією річчю можна створити повсякденні образи: у поєднанні з мішкуватими футболками, майками та жакетами.

Також можна створити образ в одному кольорі, наприклад, чорному. Для цього поєднайте капрі з топом та підходящим взуттям.

Варто зазначити, що одним із найуніверсальніших образів залишатиметься поєднання у чорному та білому кольорах.

Фото: як стильно носити штани капрі (instagram.com/nata_moskalenko)