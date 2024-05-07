Вернулись в моду из 90-х: стилист показала, как носить трендовые штаны

Как стильно носить

Капри имеют тонкий крой и укороченную длину, поэтому позволяют открыть ноги и подчеркнуть их правильным выбором обуви.

С этой вещью можно создать повседневные образы: в сочетании с мешковатыми футболками, майками и жакетами.

Также можно создать образ в одном цвете, например черном. Для этого соедините капри с топом и подходящей обувью.

Следует отметить, что одним из самых универсальных образов остается сочетание в черном и белом цветах.

Фото: как стильно носить штаны капри (instagram.com/nata_moskalenko)