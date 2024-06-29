Повернулася з-за кордону: Інна Мірошниченко розкрила подробиці усиновлення другої дитини

Що відомо про названу доньку пари

У своєму блозі багатодітна мама опублікувала зворушливі фото, а у підписі до них поділилася інформацією стосовно прийомної дитини. Виявилося, дівчинка повернулася з-за кордону.

Це підтверджує кадр, на якому жінка тримає дитину за руку, а на тлі видніється посвідчення особи на повернення в Україну. Також Інна зауважила, що їм з дівчинкою довелося близько тижня провести у дорозі та подолати тисячі кілометрів.

Мірошниченко розповіла про названу донечку (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

"Майже тиждень в машині. Тисячі кілометрів. Черги на кордонах. Переїзди між містами. Документи, консульства. І от нарешті плюс один українець вдома! Залишилося ще 7 годин в дорозі", - написала юристка.

Ще обраниця Тимура додала, що названій донечці переїзд давався не дуже легко, тому не обійшлося без регулярних зупинок, аби перевести дух.

"Ми мали піт-стоп в Кракові, бо мене дико нудить в дорозі. І доня від закладу до консульства (там пару годин їхати) 1001 раз запитала: "Чому так довго?". Тому маринувати дитину переїздами по 10 годин у день ми не стали. Бо якщо дві довго, то 20..." - зауважила Мірошниченко.

Мірошниченко розкрила деталі повернення дівчинки в Україну (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

В одній зі stories жінка повідомила, що всі інші подробиці будуть згодом, оскільки родина втомилася та мріє про відпочинок.

Тимур Мірошниченко з дружиною усиновили ще одну дитину (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

На зв’язок Інна вийшла вже наступного дня та показала підписникам першу спільну прогулянку дівчинки з іншими дітьми. Як відомо, зіркове подружжя виховує 6-річну доньку Мію, 5-річного сина Марка та названого сина Марселя, якого вони усиновили минулого літа.

Жінка показала першу спільну прогулянку дітей (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, про своє рішення стати прийомними батьками для ще однієї дитини Мірошниченки заявляли ще в момент першого усиновлення. Проте зізнавалися, що їм не вдалося це зробити через певні обставини, на які вони не змогли вплинути.

На додаток, пара ділилася, що фахівці надали їм конкретні рекомендації з приводу того, кого вони можуть забрати до себе у родину - це мала бути дівчинка 8-10 років. Можна помітити, що саме так і сталося. Але зірки поки не поспішають розкривати ім'я чи вік названої донечки.

Родина Мірошниченків (Фото: (instagram.com/_inna_mi_)