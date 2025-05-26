Поверніть тишу у квартиру: 4 прості способи зробити тихою скрипучу підлогу

Кожен крок супроводжується виразним скрипом, який немов навмисно гучнішає, коли всі сплять? Скрипуча підлога - не просто дратівливий звук, а справжня проблема, що заважає спокою та концентрації.

РБК-Україна (проект Styler) прояснює, як завдяки простим побутовим методам ви зможете значно знизити рівень шуму - швидко, недорого і без залучення майстрів.

Чому підлога скрипить

Скрип - це не просто шум, а сигнал про тертя між елементами конструкції. У дерев’яних підлогах основними причинами стають усихання матеріалу, послаблення кріплень та сезонні коливання температури й вологості.

Взимку деревина стискається, влітку - розширюється, що й спричиняє мікрорухи. Через це з часом з’являються щілини між дошками та послаблюються з’єднання.

У ламінаті та паркетній дошці скрип зазвичай виникає через нерівності основи або занадто тонку підкладку. Навіть у плитці на бетонній основі іноді буває скрип - особливо якщо покриття вкладене на вологу стяжку або зруйнована затирка.

Тальк або дитяча присипка

Найпростіший спосіб позбутися скрипу - це суха присипка у вигляді тальку або дитячої пудри. Вона працює як сухе мастило, проникаючи в мікрощілини між дошками та зменшуючи тертя.

Просто нанесіть засіб на скрипучі місця й за допомогою лінійки або пластикової картки втисніть його в щілини. Потім пройдіться по ділянці, щоб засіб краще розподілився. Надлишки легко прибрати пилососом.

Цей метод дає ефект на 3-6 місяців, а повторна обробка раз на пів року дозволить зберігати тишу протягом усього опалювального сезону.

Графітовий порошок

Якщо тальк не допоміг або ефект виявився коротким, спробуйте графітовий порошок. Його можна купити в господарському магазині або натерти зі стрижня олівця. Графіт створює більш стійку мастильну плівку й добре працює під великим навантаженням. Він не боїться вологи й зберігає ефективність надовго.

Засіб втирається в щілини так само, як і тальк, але варто бути обережним - він може залишати плями, особливо на світлій підлозі. Цей спосіб активно застосовували ще у старовинних особняках, натираючи стики паркету для тихої ходи.

Щоб підлога не скрипіла, треба її правильно укласти ще на стадії ремонту (фото: Freepik.com)

Саморізи, скоби та клини

Коли скрип виникає через розхитані дошки, найнадійніше рішення - їх додаткове кріплення. Для дерев’яної підлоги добре підійдуть саморізи, закручені під кутом у лаги, або фінішні цвяхи.

Якщо доступ зверху ускладнений, як у випадку з ламінатом, можна встановити кріплення знизу - через підвал або технічний простір, якщо це приватний будинок.

У квартирі можна використовувати спеціальні скоби, що вставляються між дошками та утримують їх разом. Перед монтажем обов’язково перевірте, щоб під підлогою не було труб або проводів. Цей метод забезпечує довготривалий ефект і підходить навіть для сильно зношених підлог.

Силіконовий спрей

Для тих, хто не хоче свердлити або розбирати підлогу, стане в пригоді силіконовий спрей. Він створює тонку водовідштовхувальну плівку, що усуває тертя між елементами покриття. Особливо ефективний засіб для ламінату та паркетної дошки з замковими з’єднаннями.

Спрей розпилюється у щілини, після чого поверхню потрібно залишити на 2-3 години без навантаження. Перед обробкою важливо ретельно очистити підлогу, інакше пил перетворить спрей на липку масу. Такий метод не лише усуває скрип, а й захищає від вологи - чудовий варіант для кухні та коридору.