Поверніть колір одягу: 8 способів позбутися білих плям від дезодоранту

Дезодорантом користуються майже щодня, адже він допомагає замаскувати неприємний запах поту. Проте часто дезодорант залишає стійкі білі плями на одязі, видалити які важко звичайним пранням.

Замочити в оцті

Кислоти в оцті можуть розчинити речовини дезодоранту, які утворюють стійкі плями. Не обов'язково замочувати одяг повністю - достатньо нанести рідину на забрудненні ділянки за допомогою губки.

Залиште оцет на декілька хвилин, а потім виберіть одяг з найбільш гарячою водою серед рекомендованих виробником.

Протерти спиртом

Спирт також може допомогти видалити білі плями від дезодорантів. Для цього рідину потрібно нанести на білі плями, а потім ретельно змити водою.

Замочити в нашатирному спирті

Щоб видалити білі плями від дезодоранту нашатирним спиртом, зробіть суміш з 15 мл нашатирного спирту, пів чайної ложки засоби для миття посуду та 950 мл теплої води.

Потріть пляму м'якою губкою з засобом зі зворотного боку одягу, а після цього замочить в розчині на 15 хвилин. Потім одяг потрібно прополоскати та випрати.

Нанести лимонний сік

Кислоти в лимонному соку подібні до кислоти в оцті, тому можуть ефективно видалити білі плями від дезодоранту. Проте краще застосовувати цей метод на світлому одязі - лимонний сік висвітлює тканину.

Змішайте однакові частини води та лимонного соку та нанесіть на білі плями. Залиште одяг на сонці приблизно на годину, а потім прополощіть та виперіть.

Лимонний сік може видалити плями від дезодоранту (ілюстративне фото: Freepik)

Протерти з перекисом водню

Плями від дезодоранту на білому одязі можна видалити перекисом водню. Для цього засіб потрібно змішати з такою ж кількістю води, а потім нанести на забруднені ділянки. Після того, як плями зникнуть, одяг потрібно випрати.

Потерти нейлоновими панчохами

Досить незвичний метод видалення плям від дезодоранту - потерти забруднення нейлоновими панчохами. Але, як зазначають, такий спосіб більш дієвий для видалення свіжих плям.

Нанести соду

Харчова сода - м'який абразив, який може допомогти позбутися засохлих плям від дезодоранту. Для цього способом потрібно зробити пасту з соди та води в пропорції 3:1.

Нанесіть пасту на пляму і залиште на декілька годин. Потім одяг потрібно вибрати в теплій або гарячій воді.

Потерти з аспірином

Щоб видалити плями від дезодоранту, можна спробувати використати аспірин. Для цього потрібно розтовкти 3-4 таблетки і змішати їх з водою до консистенції пасти.

Таку суміш потрібно нанести на плями на декілька годин, а потім випрати одяг. Втім, застосовувати цей метод радять лише на білих речах.