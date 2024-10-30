Верните одежде цвет: 8 способов избавиться от белых пятен от дезодоранта
Дезодорантом пользуются почти каждый день, ведь он помогает замаскировать неприятный запах пота. Однако часто дезодорант оставляет стойкие белые пятна на одежде, удалить которые трудно обычной стиркой.
РБК-Украина (проект Styler) собрала советы, которые помогут избавиться от белых пятен на одежде.
Замочить в уксусе
Кислоты в уксусе могут растворить вещества дезодоранта, образующие стойкие пятна. Необязательно замачивать одежду полностью - достаточно нанести жидкость на загрязнение участка с помощью губки.
Оставьте уксус на несколько минут, а затем выберите одежду с наиболее горячей водой среди рекомендованных изготовителем.
Протереть спиртом
Спирт также поможет удалить белые пятна от дезодорантов. Для этого жидкость нужно нанести на белые пятна, затем тщательно смыть водой.
Замочить в нашатырном спирте
Чтобы удалить белые пятна от дезодоранта нашатырным спиртом, сделайте смесь из 15 мл нашатырного спирта, половины чайной ложки средства для мытья посуды и 950 мл теплой воды.
Потрите пятно мягкой губкой со средством с обратной стороны одежды, а затем замочите в растворе на 15 минут. Затем одежду нужно прополоскать и постирать.
Нанести лимонный сок
Кислоты в лимонном соке подобны кислоте в уксусе, поэтому могут эффективно удалить белые пятна от дезодоранта. Однако лучше применять этот метод на светлой одежде - лимонный сок осветляет ткань.
Смешайте одинаковые части воды и лимонный сок и нанесите на белые пятна. Оставьте одежду на солнце примерно на час, затем прополощите и постирайте.
Лимонный сок может удалить пятна от дезодоранта (иллюстративное фото: Freepik)
Протереть с перекисью водорода
Пятна от дезодоранта на белой одежде можно удалить перекисью водорода. Для этого средство нужно смешать с таким же количеством воды, затем нанести на загрязненные участки. После того, как пятна исчезнут, одежду нужно постирать.
Потереть нейлоновыми чулками
Достаточно необычный метод удаления пятен от дезодоранта - потереть загрязнение нейлоновыми чулками. Но, как отмечают, таковой метод более эффективен для удаления новых пятен.
Нанести соду
Пищевая сода - мягкий абразив, который может помочь избавиться от засохших пятен от дезодоранта. Для этого способом следует сделать пасту из соды и воды в пропорции 3:1.
Нанесите пасту на пятно и оставьте на несколько часов. Затем одежду нужно выбрать в теплой или горячей воде.
Потереть с аспирином
Чтобы удалить пятна от дезодоранта, можно попробовать использовать аспирин. Для этого нужно растолочь 3-4 таблетки и смешать их с водой до консистенции пасты.
Такую смесь нужно нанести на пятна на несколько часов, а затем постирать одежду. Впрочем, применять этот метод советуют только на белых вещах.
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При написании материала использовались следующие источники: Persil, How Stuff Works.