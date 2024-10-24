3 способи якісно випрати устілки, щоб знищити плями та запах

Устілки - це не лише елемент взуття, який робить його носіння зручнішим, але й один із перших компонентів, що забруднюється. Без регулярного очищення устілки стають джерелом неприємних запахів та можуть спричинити проблеми з гігієною стоп.

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як саме варто прати устілки, аби взуття завжди залишалося чистим та свіжим.

Не періть устілки у пральній машині

Прання устілок у пральній машині - це швидкий шлях до їх зіпсування, оскільки механічний вплив може їх пошкодити. Матеріали, з яких виготовлені устілки, часто досить крихкі, як-от целюлозний картон або пробкове дерево, і вимагають обережного догляду.

Найкращий варіант - ручне прання, що допоможе зберегти їхню форму та функціональність.

Прати устілки варто щонайменше раз на місяць, щоб уникнути накопичення бруду та бактерій. Регулярний догляд за устілками продовжить термін служби вашого взуття та підтримає його в хорошому стані.

Перш ніж розпочати прання, устілки потрібно витягти з взуття, щоб запобігти накопиченню вологи у взутті та появі цвілі. Якщо устілки приклеєні, доведеться трохи повозитися, використовуючи фен для нагрівання клею. Це дозволить вам безпечно витягти устілки, не пошкодивши ні їх, ні взуття.

Як витягнути приклеєні устілки

Щоб ретельно почистити устілки, їх обов’язково потрібно витягти з взуття. Якщо цього не зробити, волога залишиться всередині і стане причиною поширення бактерій. Після цього взуття висохне не до кінця, і запах може лише погіршитися.

Увімкніть фен на максимальну температуру і прогрійте устілки з обох боків.

Обережно піднімайте устілки, починаючи з п’ятки і рухаючись до носка, коли клей стане м’яким.

Якщо устілки не вдалося витягти через те, що вони пришиті, використовуйте інші методи очищення прямо у взутті.

При необхідності після чищення можна приклеїти устілки назад, повторно нагрівши залишки клею феном. Це дозволить повернути їх на місце, не пошкодивши структуру матеріалу.

Які є методи прання устілок

Мильний розчин

Замочіть устілки на 5 хвилин у теплій воді з додаванням 2-3 столових ложок миючого засобу для посуду.

Протріть їх щіткою середньої жорсткості, щоб видалити залишки бруду, і обережно промийте під проточною водою.

Висушіть устілки на повітрі, поклавши їх на горизонтальну поверхню. Не використовуйте батарею, щоб уникнути деформації.

Мильний розчин підходить для швидкого та ефективного очищення, видаляючи забруднення та неприємні запахи. Такий метод чудово підходить для більшості типів устілок, зокрема для текстильних.

Оцет

Змішайте у мисці рівні частини білого оцту і води.

Замочіть устілки у цьому розчині на 2-3 години, щоб усунути запахи та знищити бактерії.

Після цього відчистіть устілки щіткою, змийте залишки оцту і мила під прохолодною водою.

Оцет ефективно бореться з бактеріями та неприємними запахами, а його аромат зникне після промивання водою. Це екологічний метод, який підходить навіть для делікатних матеріалів.

Спрей

Змішайте рівні частини спирту і води у пульверизаторі.

Розпиліть розчин на устілки, особливу увагу приділяючи найбільш забрудненим зонам.

Посипте устілки содою і залиште на ніч, потім видаліть залишки соди пилососом.

Цей метод підходить для тих випадків, коли устілки не можна витягти з взуття. Спирт і сода знищують бактерії і нейтралізують запахи, роблячи взуття свіжим.