Як випрати рюкзак, щоб він не втратив форму і колір: ефективні способи

Рюкзак - це незамінний аксесуар як для школи чи роботи, так і для подорожей. Щоб рюкзак служив довше і виглядав акуратно, його слід час від часу ретельно прати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart розповідає, як за допомогою кількох простих кроків ви легко зможете повернути чистоту своєму улюбленому рюкзаку.

Як прати рюкзак в машинці

Спершу перевірте етикетку - чи підходить рюкзак для машинного прання.

Вийміть всі речі з рюкзака і відкрийте всі кишені.

Обробіть плями засобом для виведення плям, нанесіть його на забруднені ділянки й зачекайте 10 хвилин.

Покладіть рюкзак у сітчасту сумку для прання і закрийте її.

Оберіть делікатний цикл прання з теплою водою та додайте хороший миючий засіб.

Після прання вийміть рюкзак з сумки і повісьте його догори дном для просушування.

Як зробити глибоке очищення для рюкзаків з цвіллю

Якщо у вашому рюкзаку з’явився запах плісняви, використовуйте наступний метод:

Перевірте етикетку для інструкцій з догляду та переконайтесь, що рюкзак можна прати.

Очистіть всі відділи і кишені.

Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед застосуванням відбілювача (особливо для нейлонових виробів).

Змішайте розчин з ⅓ склянки відбілювача на 4 літри води та замочіть рюкзак на 10 хвилин.

Вийміть рюкзак з розчину, покладіть у сітчасту сумку для прання та оберіть делікатний цикл.

Після завершення прання дайте рюкзаку повністю висохнути, відкривши всі застібки.

Ручне прання рюкзака

Якщо немає доступу до пральної машини, не біда - рюкзак можна випрати вручну:

Перш за все, очистіть всі кишені й відділення.

Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед використанням відбілювача.

Змішайте ⅓ склянки відбілювача з 4 літрами води і замочіть рюкзак на 10 хвилин.

Після цього розчиніть у воді ложку миючого засобу, покладіть рюкзак у розчин і гарненько його промийте.

Ретельно промийте рюкзак чистою водою, щоб прибрати залишки миючого засобу.

Підвісьте догори дном, щоб він добре просохнув.

Як часто треба прати рюкзак

Частота прання рюкзака залежить від його використання. Якщо рюкзак щодня супроводжує вас у транспорті, класах чи офісах і має у собі продукти, варто прати його раз на місяць. Для легшого використання (наприклад, у машині чи вдома) достатньо прання раз на семестр.

Поради для підтримання чистоти рюкзака

Для запобігання частого прання важливо правильно доглядати за рюкзаком. Видаляйте крихти і дрібний бруд між праннями за допомогою дезінфікуючих серветок. Застосовуйте водовідштовхуючий спрей для захисту матеріалу від бруду і води, але тільки після повного висихання рюкзака.