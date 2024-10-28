ua en ru
Пн, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як випрати рюкзак, щоб він не втратив форму і колір: ефективні способи

Понеділок 28 жовтня 2024 19:30
UA EN RU
Як випрати рюкзак, щоб він не втратив форму і колір: ефективні способи Як правильно прати рюкзак (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Рюкзак - це незамінний аксесуар як для школи чи роботи, так і для подорожей. Щоб рюкзак служив довше і виглядав акуратно, його слід час від часу ретельно прати.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart розповідає, як за допомогою кількох простих кроків ви легко зможете повернути чистоту своєму улюбленому рюкзаку.

Як прати рюкзак в машинці

  • Спершу перевірте етикетку - чи підходить рюкзак для машинного прання.
  • Вийміть всі речі з рюкзака і відкрийте всі кишені.
  • Обробіть плями засобом для виведення плям, нанесіть його на забруднені ділянки й зачекайте 10 хвилин.
  • Покладіть рюкзак у сітчасту сумку для прання і закрийте її.
  • Оберіть делікатний цикл прання з теплою водою та додайте хороший миючий засіб.
  • Після прання вийміть рюкзак з сумки і повісьте його догори дном для просушування.

Як зробити глибоке очищення для рюкзаків з цвіллю

Якщо у вашому рюкзаку з’явився запах плісняви, використовуйте наступний метод:

  • Перевірте етикетку для інструкцій з догляду та переконайтесь, що рюкзак можна прати.
  • Очистіть всі відділи і кишені.
  • Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед застосуванням відбілювача (особливо для нейлонових виробів).
  • Змішайте розчин з ⅓ склянки відбілювача на 4 літри води та замочіть рюкзак на 10 хвилин.
  • Вийміть рюкзак з розчину, покладіть у сітчасту сумку для прання та оберіть делікатний цикл.
  • Після завершення прання дайте рюкзаку повністю висохнути, відкривши всі застібки.

Ручне прання рюкзака

Якщо немає доступу до пральної машини, не біда - рюкзак можна випрати вручну:

  • Перш за все, очистіть всі кишені й відділення.
  • Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед використанням відбілювача.
  • Змішайте ⅓ склянки відбілювача з 4 літрами води і замочіть рюкзак на 10 хвилин.
  • Після цього розчиніть у воді ложку миючого засобу, покладіть рюкзак у розчин і гарненько його промийте.
  • Ретельно промийте рюкзак чистою водою, щоб прибрати залишки миючого засобу.
  • Підвісьте догори дном, щоб він добре просохнув.

Як часто треба прати рюкзак

Частота прання рюкзака залежить від його використання. Якщо рюкзак щодня супроводжує вас у транспорті, класах чи офісах і має у собі продукти, варто прати його раз на місяць. Для легшого використання (наприклад, у машині чи вдома) достатньо прання раз на семестр.

Поради для підтримання чистоти рюкзака

Для запобігання частого прання важливо правильно доглядати за рюкзаком. Видаляйте крихти і дрібний бруд між праннями за допомогою дезінфікуючих серветок. Застосовуйте водовідштовхуючий спрей для захисту матеріалу від бруду і води, але тільки після повного висихання рюкзака.

Раніше ми писали, які є 3 способи якісно випрати устілки та знищити плями та запах.

Читайте також про 7 поширених помилок при ручному пранні, яких варто уникати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прання Поради
NEWS
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб
Росіяни втратили за добу рекордну кількість солдатів і артсистем, - Генштаб