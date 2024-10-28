Як випрати рюкзак, щоб він не втратив форму і колір: ефективні способи
Рюкзак - це незамінний аксесуар як для школи чи роботи, так і для подорожей. Щоб рюкзак служив довше і виглядав акуратно, його слід час від часу ретельно прати.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на матеріал видання Martha Stewart розповідає, як за допомогою кількох простих кроків ви легко зможете повернути чистоту своєму улюбленому рюкзаку.
Як прати рюкзак в машинці
- Спершу перевірте етикетку - чи підходить рюкзак для машинного прання.
- Вийміть всі речі з рюкзака і відкрийте всі кишені.
- Обробіть плями засобом для виведення плям, нанесіть його на забруднені ділянки й зачекайте 10 хвилин.
- Покладіть рюкзак у сітчасту сумку для прання і закрийте її.
- Оберіть делікатний цикл прання з теплою водою та додайте хороший миючий засіб.
- Після прання вийміть рюкзак з сумки і повісьте його догори дном для просушування.
Як зробити глибоке очищення для рюкзаків з цвіллю
Якщо у вашому рюкзаку з’явився запах плісняви, використовуйте наступний метод:
- Перевірте етикетку для інструкцій з догляду та переконайтесь, що рюкзак можна прати.
- Очистіть всі відділи і кишені.
- Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед застосуванням відбілювача (особливо для нейлонових виробів).
- Змішайте розчин з ⅓ склянки відбілювача на 4 літри води та замочіть рюкзак на 10 хвилин.
- Вийміть рюкзак з розчину, покладіть у сітчасту сумку для прання та оберіть делікатний цикл.
- Після завершення прання дайте рюкзаку повністю висохнути, відкривши всі застібки.
Ручне прання рюкзака
Якщо немає доступу до пральної машини, не біда - рюкзак можна випрати вручну:
- Перш за все, очистіть всі кишені й відділення.
- Тестуйте рюкзак на стійкість кольору перед використанням відбілювача.
- Змішайте ⅓ склянки відбілювача з 4 літрами води і замочіть рюкзак на 10 хвилин.
- Після цього розчиніть у воді ложку миючого засобу, покладіть рюкзак у розчин і гарненько його промийте.
- Ретельно промийте рюкзак чистою водою, щоб прибрати залишки миючого засобу.
- Підвісьте догори дном, щоб він добре просохнув.
Як часто треба прати рюкзак
Частота прання рюкзака залежить від його використання. Якщо рюкзак щодня супроводжує вас у транспорті, класах чи офісах і має у собі продукти, варто прати його раз на місяць. Для легшого використання (наприклад, у машині чи вдома) достатньо прання раз на семестр.
Поради для підтримання чистоти рюкзака
Для запобігання частого прання важливо правильно доглядати за рюкзаком. Видаляйте крихти і дрібний бруд між праннями за допомогою дезінфікуючих серветок. Застосовуйте водовідштовхуючий спрей для захисту матеріалу від бруду і води, але тільки після повного висихання рюкзака.
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