"Повернення немає". Глава OpenAI оголосив про початок нової епохи для людства

Глава OpenAI Сем Альтман заявив, що людство вступило в епоху штучного надінтелекту, і цей процес незворотній. Він додав, що створення цифрового надінтелекту йде простіше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт AI News .

Хоча поки що немає очевидних ознак (роботи не гуляють вулицями, хвороби не переможені), за лаштунками в технологічних компаніях з'являються системи, здатні перевершити загальний людський інтелект.

"У певному сенсі ChatGPT уже потужніший за будь-яку людину в історії", - зазначив Альтман, додавши, що сотні мільйонів людей щодня користуються ним для дедалі складніших завдань.

Шлях до надінтелекту

Альтман озвучив терміни, які можуть здивувати багатьох. Уже до наступного року, за його прогнозами, з'являться агенти, здатні виконувати реальні когнітивні завдання, що змінить розробку програмного забезпечення. У 2026 році очікуються системи, здатні робити оригінальні відкриття, а до 2027 року - роботи, здатні виконувати завдання в реальному світі.

Кожен наступний етап значно перевершує попередній, вказуючи на неухильне зростання можливостей ШІ, що зрештою призведе до систем з інтелектом, який багаторазово перевершує людський у багатьох сферах. "Ми не знаємо, наскільки далеко можемо зайти за межі людського інтелекту, але скоро дізнаємося", - заявив глава OpenAI.

Прискорення прогресу завдяки зворотному зв'язку

Особливу тривогу викликає те, що сучасні ШІ-системи вже здатні прискорювати свій власний розвиток. Альтман називає це "початковою версією рекурсивного самовдосконалення". "Якщо ми зможемо робити десятиліття досліджень за рік або місяць, темп прогресу зміниться кардинально", - пояснив він.

Це прискорення посилюватиметься в міру того, як різні цикли зворотного зв'язку - економічна цінність, розвиток інфраструктури, поява потужніших систем, підживлюватимуть один одного. Крім того, створення роботів, здатних виробляти інших роботів, може призвести до вибухового зростання.

"Швидкість появи нових відкриттів буде колосальною", - прогнозує Альтман. "Важко уявити, що ми відкриємо до 2035 року: можливо, ми перейдемо від розв'язання завдань фізики високих енергій до початку колонізації космосу наступного року".

Життя поруч із надінтелектом

Незважаючи на масштабні зміни, багато аспектів життя залишаться звичними: люди будуватимуть стосунки, створюватимуть мистецтво і насолоджуватимуться простим дозвіллям. Але суспільство зіткнеться з серйозними потрясіннями - "цілі категорії професій" зникнуть, і цей процес може йти швидше, ніж ми встигнемо адаптуватися.

Позитивний бік, на думку Альтмана, в тому, що світ стане настільки багатшим, що дасть змогу розглядати нові, раніше неможливі, політичні рішення. Він пропонує уявити фермера тисячу років тому, який вважав би сьогоднішню роботу "розважальною грою", адже в нас є їжа і дозвілля.

Які можуть очікувати проблеми

Одним із ключових завдань залишається проблема дії надінтелекту в інтересах людства. "Потрібно надійно гарантувати, що ШІ вчитиметься і діятиме відповідно до того, чого ми колективно хочемо в довгостроковій перспективі", - підкреслює Альтман.

Це питання не тільки техніки, а й виживання. Без вирішення проблеми узгодженості наслідки можуть бути катастрофічними. Однак визначити "що саме ми хочемо" дуже складно в різноманітному глобальному світі з конкуруючими інтересами і цінностями.

OpenAI створює глобальний мозок

Альтман неодноразово характеризував розробку OpenAI як "мозок для світу".

Їхні системи мають інтегруватися в усі сфери цивілізації і перевершити людські здібності в більшості галузей.

Тим, хто вважає ці прогнози науковою фантастикою, Альтман нагадує, що ще кілька років тому нинішні можливості ШІ здавалися настільки ж неймовірними. "Якби у 2020 році ми сказали, що будемо там, де зараз, це звучало б божевільно, як і наші прогнози на 2030 рік", - заявив він.