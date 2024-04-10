Повернення IKEA в Україну: у шведській компанії зробили заяву

Що в IKEA кажуть про повернення в Україну

У відповіді на звернення українських журналістів представники IKEA заявили, що компанія намагається наразі оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність.

Разом з тим шведи підтверджують високу зацікавленість в українському ринку.

"ІКЕА залишається високо зацікавленим на українському ринку. Поки що компанія робить все можливе, щоб оцінити вплив поточної ситуації на потенційну операційну діяльність. Коли всі необхідні аспекти будуть налагоджені, IKEA знову зможе запропонувати асортимент своїх рішень для дому якнайбільшої кількості людей в Україні", - сказали у компанії.

Однак коли саме в Україні знову відкриються офіційні магазини IKEA, у компанії говорити не беруться.

Що відомо про IKEA в Україні

IKEA близько 15 років намагалася зайти на український ринок.

У 2020 році компанія нарешті офіційно запустила онлайн-продажі до нашої країни, а у 2021-му було відкрито перший фізичний магазин у Києві (у ТРЦ Blockbuster Mall).

Після початку повномасштабного вторгнення ритейлер призупинив роботу.

Більше того, компанія відмовилася від використання деревини українського походження для виготовлення своїх меблів через "неможливість перевірити легальність деревини" після 24 лютого 2022-го.

Нагадаємо, що напочатку березня цього року МЗС звернулося до IKEA з закликом повертатися до України, поставивши шведській компанії у приклад одну з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex, бренди якої (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka та інші) віднедавна знову працюють в нашій країні.

"IKEA, черга за вами", - закликали в МЗС України.