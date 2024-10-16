Повернення ангелів: як пройшов перший за шість років показ Victoria's Secret (фото)

Чому перестали проводити шоу

З 1995 по 2018 рік Victoria's Secret тішила своїх фанатів унікальними модними показами, на яких моделі в образі "ангелів" дефілювали під музичні виступи відомих артистів.

Ці шоу приваблювали мільйони глядачів на YouTube, а самі моделі ставали справжніми суперзірками. Проте з початку 2010-х бренд зіштовхнувся з критикою за застарілі стандарти краси, і громадськість почала вимагати більшої інклюзивності та бодіпозитиву.

У відповідь на тиск з боку суспільства компанія прийняла рішення відмовитися від показів, пообіцявши знайти нові способи взаємодії з аудиторією.

Однак, незважаючи на зусилля з пошуку альтернативних підходів, Victoria's Secret не змогла повністю замінити концепцію своїх шоу. І ось, через шість років, бренд знову повертається.

Хто вийшов на подіум

На подіум знову вийшли легенди модної індустрії - Кейт Мосс, Карла Бруні, Тайра Бенкс, Джіджі і Белла Хадід, а також дебютували нові обличчя, як-от Анок Яй, Ліла Мосс, Девін Гарсія і моделі plus-size. Показ супроводжувався музичними виступами, серед яких виступала Шер.

Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)

Де проходив показ

Цього разу модний показ відбувся в Нью-Йорку на Бруклінській військово-морській верфі, а глядачі в усьому світі мали змогу слідкувати за ним через соціальні мережі - Instagram, YouTube і TikTok.

Глядачі також могли приєднатися до показу і одночасно в режимі реального часу купувати в магазині Amazon Fashion образи, які дебютували на подіумі.

Показ Victoria's Secret 2024 (фото: Getty Images)