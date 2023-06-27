Повернення 90-х? В Івано-Франківську вчинили замах на кримінального авторитета

За даними ЗМІ, постріл стався, коли чоловік наблизився до вікна. Відео пострілу снайпера вже з'явилося у соціальних мережах. Постраждалого госпіталізували з пораненням в ділянці черевної порожнини.

Виявилося, що підстрелили Івана Климовича, відомого кримінального авторитета по кличці Храм. Повідомляється про кілька епізодів, до яких він може бути причетний.

У 2019-2020 його банда взяла під контроль центральний ринок Івано-Франківська та довго його контролювала.

Восени 2021 року у Чернівцях банда розстріляла автомобіль, поранивши чоловіка та жінку.

У січні 2022 року було підірвано автомобіль BMW X5 у селі Крихівці під Івано-Франківськом.

У червні 2022 року угруповання затримали у центрі за підозрою у викраденні підприємців, погрозах убивством та вимогам переписати фірму на їхню підставну особу. Климовича тоді відправили під нічний домашній арешт.

Наразі він перебуває у лікарні і йому надають усю необхідну медичну допомогу. А поліція займається пошуками снайпера, який здійснив постріл.