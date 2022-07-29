Поверка счетчиков на воду во время войны: о чем умалчивают коммунальщики

Казалось бы, ничего сложного - оператор звонит потребителю по телефону, записывает в очередь и в назначенное время на дом приезжают специалисты, делают поверку счетчика за полчаса. Стоимость услуги колеблется от 280 до 350 гривен.

Во многих городах Украины абонентам коммунальных услуг начали поступать звонки с предложением немедленно организовать поверку счетчиков. По закону, поверку счетчиков на воду нужно делать каждые 4 года, счетчики газа - раз в 8 лет.

Однако на самом деле не все так просто и коммунальщики "забывают" сообщить абоненту важный нюанс. Какой именно - читайте в материале ниже.

В условиях военного положения сделать поверку счетчиков многим украинцам сложно - кто-то выехал в другую область или страну, у кого-то совершенно нет времени и даже средств на оплату услуг.

А как нам стало известно, представители поставщика коммунальных услуг в разговорах по телефону сообщают абонентам, что если в течение месяца поверку счетчика не провести, то показания счетчиков учитываться не будут и все платежи будут насчитываться по среднемесячному потреблению - так, как будто счетчика нет совсем.

И в условиях до полномасштабного вторжения это было бы в рамках закона. Но в условиях военного положения есть один важный нюанс.

Кабинет Министров Украины принял постановление №412 от 5 апреля 2022 года - "О некоторых вопросах поверки законодательно регулированных средств измерительной техники в условиях военного времени".

Согласно этому постановлению, все поверки запломбированных счетчиков, у которых истек срок действия во время действия военного положения и месяц после его отмены или окончания, можно перенести.

Такие счетчики будут действительны во время военного положения и еще три месяца после его окончания или отмены по всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

Стоит отметить, что в некоторых областях коммунальщики отсрочили поверку счетчиков еще до этого постановления - чтобы не напрягать жителей лишний раз.

По собственной инициативе заказать поверку счетчиков можно, это не запрещено - достаточно лишь позвонить поставщику коммунальных услуг и сделать заявку.

После окончания военного положения все абоненты, у которых срок действия поверки закончился, должны будут в течение трех месяцев поверку сделать.

До этого времени насчитывать услуги по среднемесячному тарифу коммунальные предприятия не могут, и снять ваш счетчик с учета - тоже.

Кстати, ответственность за своевременную поверку счетчиков несет не потребитель, а поставщик услуг - это указано в Законе Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Периодичность поверки счетчика определяется не заявкой потребителя, а договором между потребителем и исполнителем услуги. И за нарушение периодичности поверки на субъект хозяйствования могут наложить штраф.

Именно поэтому представители коммунальных услуг звонят сами и напоминают о поверке и должны они это сделать за 1 месяц наступления срока проведения периодической поверки - желательно письмом или другим способом, который подтверждает получение уведомления потребителем.

Осуществлять поверку счетчиков имеют право только уполномоченные организации. Частные компании, куда могут отправить потребителя, делать поверку не могут.