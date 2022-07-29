Повірка лічильників на воду під час війни: про що замовчують комунальники
У багатьох містах України абонентам комунальних послуг почали надходити дзвінки з пропозицією негайно організувати повірку лічильників. Згідно із законом, повірку лічильників на воду потрібно робити кожні 4 роки, лічильники газу - раз на 8 років.
Здавалося б, нічого складного - оператор дзвонить споживачеві телефоном, записує в чергу і в призначений час додому приїжджають фахівці, роблять повірку лічильника за пів години. Вартість послуги коливається від 280 до 350 гривень.
Однак насправді не все так просто і комунальники "забувають" повідомити абоненту важливий нюанс. Який саме - читайте в матеріалі нижче.
В умовах воєнного стану зробити повірку лічильників багатьом українцям складно - хтось виїхав в іншу область або країну, у когось абсолютно немає часу і навіть коштів на оплату послуг.
А як нам стало відомо, представники постачальника комунальних послуг в розмовах телефоном повідомляють абонентам, що якщо протягом місяця перевірку лічильника не провести, то показання лічильників враховуватися не будуть і всі платежі будуть нараховуватися за середньомісячним споживанням - так, як ніби лічильника немає зовсім.
І в умовах до повномасштабного вторгнення це було б в рамках закону. Але в умовах воєнного стану є один важливий нюанс.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 412 від 5 квітня 2022 року - "Про деякі питання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки в умовах воєнного часу".
Згідно з цією постановою, всі повірки запломбованих лічильників, у яких закінчився термін дії під час дії воєнного стану і місяць після його скасування або закінчення, можна перенести.
Такі лічильники будуть дійсні під час воєнного стану і ще три місяці після його закінчення або скасування по всій території України або в окремих її місцевостях.
Варто відзначити, що в деяких областях комунальники відстрочили повірку лічильників ще до цієї постанови - щоб не напружувати жителів зайвий раз.
За власною ініціативою замовити повірку лічильників можна, це не заборонено - достатньо лише зателефонувати постачальнику комунальних послуг і зробити заявку.
Після закінчення воєнного стану всі абоненти, у яких термін дії повірки закінчився, повинні будуть протягом трьох місяців повірку зробити.
До цього часу нараховувати послуги за середньомісячним тарифом комунальні підприємства не можуть, і зняти ваш лічильник з обліку - теж.
До речі, відповідальність за своєчасну повірку лічильників несе не споживач, а постачальник послуг - це зазначено в Законі України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".
Періодичність повірки лічильника визначається не заявкою споживача, а договором між споживачем і виконавцем послуги. І за порушення періодичності повірки на суб'єкт господарювання можуть накласти штраф.
Саме тому представники комунальних послуг телефонують самі та нагадують про повірку і повинні вони це зробити за 1 місяць настання терміну проведення періодичної повірки - бажано листом або іншим способом, який підтверджує отримання повідомлення споживачем.
Здійснювати повірку лічильників мають право тільки уповноважені організації. Приватні компанії, куди можуть відправити споживача, робити перевірку не можуть.
До речі, раніше ми писали про те, хто повинен платити за повірку і заміну лічильників на комунальні послуги.
А ще розповідали про те, як можна легко економити електроенергію.