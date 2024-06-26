На поверхні Марсі помітили загадковий світлий камінь: він поки єдиний у своєму роді

Дослідники знайшли на поверхні Марса загадковий камінь, якій суттєво відрізняється від усього іншого, що є на Червоній планеті. Камінь назвали "Атоко Пойнт" і зараз вчені намагаються з'ясувати, звідки він походить.

Що це за камінь та як його вдалося помітити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Live Science.

Незвичайний камінь у кратері Єзеро на Марсі помітив марсохід Perseverance. Настільки світлого та блискучого каменя ніколи раніше на Марсі не бачили й вчені впевнені, що він допоможе розкрити їм нові подробиці минулого Марса.

Камінь назвали "Атоко Пойнт" - на честь такої ж світлої деталі Великого каньйону. Він надзвичайно виділяється серед валунів вугільного кольору, які його оточують. Вперше його побачили на зображенням ще 27 травня і він виглядав як частина мозаїки.

За оцінками вчених, "Атоко Пойнт" має 45 сантиметрів у ширину та 35 сантиметрів у висоту, а складається з піроксену та польового шпату. Команда вчених також припускає, що блідий камінь, можливо, був перенесений з іншої частини планети стародавньою річкою або він утворився під землею та піднявся на поверхню через ерозію.

На поверхні Марса знайшли загадковий білий камінь (фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

Цей камінь поки ще є першим та єдиним у своєму роді. Однак за словами дослідників, він може бути не останнім. Зараз марсохід Perseverance продовжує свою місію на краю кратера Єзеро, де може бути багато різноманітних геологічних цікавинок.

Марсохід приземлився на Червоній планеті в лютому 2021 року і відтоді досліджує кратер Єзеро - місцевість, яка колись була древнім озером. Основна місія - знайти ознаки стародавнього життя. За три роки марсохід зібрав вже 24 геологічні зразки для подальшого вивчення.

"Різноманітність текстур і композицій на горі Вашберн стало захоплюючим відкриттям для команди, оскільки ці скелі являють собою мішок геологічних подарунків, принесених з краю кратера і, можливо, за його межі", - розповів науковець з Університету Західного Вашингтону в Беллінгемі Бред Гарчинські.