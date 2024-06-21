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Чорне море різко змінило свій колір: у NASA зробили важливе попередження

П'ятниця 21 червня 2024 07:22
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Чорне море різко змінило свій колір: у NASA зробили важливе попередження Чорне море різко змінило свій колір (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вчені повідомляють, що Чорне море різко змінило колір. Донедавна воно мало темно-синій колір на знімках з космосу, а зараз колір став смарагдово-зеленим. Найбільші зміни кольору відбуваються біля берегів Болгарії та Румунії (дельта Дунаю).

Що трапилося з водою у Чорному морі та чим це загрожує, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомленням "Радіо Варна".

У травні колір Чорного моря почав змінюватися і за словами вченим, це трапилося через масове розмноження фітопланктону. Тепер на знімках з космосу воно має не темно-сині колір, а смарагдово-зелений.

Зміни вже відбулися біля берегів Болгарії та Румунії, а на початку червня таку ж зміну кольору побачили й перед береговою лінією України. Фотографії змін зафіксовано супутником "Аква".

На думку експертів, навала фітопланктону може призвести до різкого зниження рівня кисню в Чорному морі, а отже, і до масового вимирання його морських мешканців.

За словами фахівців NASA, у травні цього року відбуваються такі ж самі процеси, як і щороку. Яскраві кольори продовжують позначати прогрес весняного цвітіння фітопланктону, що посилюються, в Чорному морі на початку травня 2024 року. І снує низка факторів, що призводять до його швидкого цвітіння.

Великі річки, такі як Дунай, Дніпро, Ріоні та Дністер, впадають у Чорне море. Таким чином, через стік річки поживні речовини потрапляють у великий внутрішній басейн. Забруднення внаслідок діяльності людини, такої як сільське господарство та промисловість, також сприяє зростанню фітопланктону.

Фітопланктон складається з одноклітинних водоростей та ціанобактерій. Живиться сонячним світлом і їм харчуються більші риби та молюски.

Чорне море різко змінило свій колір: у NASA зробили важливе попередженняЧорне море різко змінило свій колір: у NASA зробили важливе попередження

Супутниковий знімок Чорного моря у травні 2024 року (фото: gsfc.nasa.gov)

Фітопланктон є "основним виробником" морів і океанів. Ці мікроскопічні водорості, бактерії та протисти, схожі на рослини, використовують хлорофіл для виробництва їжі з сонячного світла та розчинених поживних речовин.

У Чорному морі було виявлено понад 150 різних типів фітопланктону, що забезпечує велику кількість риби та іншого морського життя.

Хоча фітопланктон живе у відносно невеликих кількостях у Чорному морі цілий рік, поєднання великої кількості поживних речовин, теплої температури моря та подовження сонячного світла часто стимулює вибухове розмноження, що призводить до масового цвітіння, яке можна побачити з космосу. Завихрення та візерунки створюються з течій і вирів у воді.

Раніше ми писали про те, що науковці виявили раптове зростання хлорофілу в океані.

А ще розповідали про те, як зараз виглядає водосховище Каховської ГЕС та чи "оживуть" екосистеми.

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