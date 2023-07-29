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Поведінка Харлан - приклад для всіх українських спортсменів, - ФК "Динамо"

Фото: Ольга Харлан (facebook.com/olga.kharlan.35)
Автор: Олександр Мороз

У футбольному клубі "Динамо" (Київ) висловили підтримку українській фехтувальниці Ользі Харлан, та заявили, що її поведінка - приклад для наших спортсменів, що треба робити, коли біля тебе представник Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

"Поведінка спортивних чиновників - ганьба та боягузтво. Поведінка Харлан - приклад для наших спортсменів, що треба робити, коли біля тебе представник Росії. Це не просто якийсь інформаційний привід нагадати світові про війну в Україні та про звірства, що коять окупанти, - це чергове випробування для пошуку правди та справедливості", - наголосив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

Що цьому передувало?

Після перемоги над російською фехтувальницею Анною Смірновою, Ольга Харлан відмовилась від традиційного ритуалу - рукостискання. Після розмови зі суперницею, спортсменка покинула майданчик, а "нейтральна" фехтувальниця зажадала дискваліфікації Ольги.

Попри те, що судді відхилили протест російської спортсменки, наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували спортсменку за неповагу до опонентки з РФ.

Пізніше Харлан все ж надали автоматичну кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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