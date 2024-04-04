"Поважайте одне одного": українські патрульні розповіли, де не можна залишати авто

В Україні притягують до відповідальності водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Зокрема, можна отримати штраф, якщо залишити транспортний засіб на велосипедній смузі.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал "Патрульної поліції Києва" та сайт "Дорожній адвокат".

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, який штраф загрожує водію, якщо залишити авто в забороненому місці.

Що повинні знати водії

Велосипедна смуга призначена для руху на велосипедах у межах проїзної частини вулиці та (або) дороги, яка позначена дорожнім знаком 5.88. Цей інформаційно-вказівний знак позначає виділену на проїзній частині велосипедну смугу.

Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїзної частини розміткою 1.2 "Широка суцільна лінія", знак 5.88 "Велосипедна смуга" у поєднанні з табличкою 7.9 "Смуга руху" розташовується над виділеною велосипедною смугою на її початку та повторюється після кожного перехрестя до її закінчення.

Водії, які нехтують правилами дорожнього руху та перешкоджають рух велосипедистів отримують покарання у вигляді штрафу на суму 340 гривень.

"Будьте взаємоввічливими та поважайте одне одного", - йдеться у повідомленні.

У Києві оштрафували водіїв, які залишили авто в велосипедній смузі (фото: t.me/kyivpatrol)

Що буде, якщо припаркувати авто на тротуарі

Тротуар - це елемент дорогу, який призначений для руху пішоходів. Згідно з пунктом 15.10.б ПДР стоянка забороняється на тротуарах, крім місць призначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками.

Однак, відповідно до пункту 16.5 ПДР дозволяється стоянка легкових авто і мотоциклів у місцях, позначеними спеціальними дорожніми знаками.

Щодо вантажних автомобілів та автобусів, то паркування для цих транспортних засобів на тротуарі заборонено за будь-яких умов.

Важливо пам'ятати, якщо автомобіль припарковано так, що створює перешкоду руху пішоходів, то штраф становить 680 гривень.