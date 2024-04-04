"Уважайте друг друга": украинские патрульные рассказали, где нельзя оставлять авто

В Украине привлекают к ответственности водителей, нарушающих правила дорожного движения. В частности, можно получить штраф, если оставить транспортное средство на велосипедной полосе.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал "Патрульной полиции Киева" и сайт "Дорожній адвокат".

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой штраф грозит водителю, если оставить автомобиль в запрещенном месте.

Что должны знать водители

Велосипедная полоса предназначена для движения на велосипедах в пределах проезжей части улицы и (или) дороги, обозначенной дорожным знаком 5.88. Этот информационно-указательный знак обозначает выделенную на проезжей части велосипедную полосу.

Если велосипедная полоса отделена от основной проезжей части разметкой 1.2 "Широкая сплошная линия", знак 5.88 "Велосипедная полоса" в сочетании с табличкой 7.9 "Полоса движения" располагается над выделенной велосипедной полосой до начала и повторяется после каждого перекрестка.

Водители, которые пренебрегают правилами дорожного движения и препятствуют движению велосипедистов, получают наказание в виде штрафа на сумму 340 гривен.

"Будьте взаимовежливы и уважайте друг друга", - говорится в сообщении.

В Киеве оштрафовали водителей, оставивших авто в велосипедной полосе (фото: t.me/kyivpatrol)

Что будет, если припарковать авто на тротуаре

Тротуар - это элемент дороги, который предназначен для движения пешеходов. Согласно пункту 15.10.б ПДД стоянка запрещается на тротуарах, кроме мест, назначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками.

Однако согласно пункту 16.5 ПДД разрешается стоянка легковых автомобилей и мотоциклов в местах, обозначенных специальными дорожными знаками.

Что касается грузовых автомобилей и автобусов, то парковка для этих транспортных средств на тротуаре запрещена в любых условиях.

Важно помнить, если автомобиль припаркован так, что создает препятствие движению пешеходов, то штраф составляет 680 гривен.