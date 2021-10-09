Повар "Адской кухни" дала вкусный рецепт тыквенного чизкейка для детей и взрослых

Ингредиенты для теста:

сливочное масло - 100 г

сахар - 100 г

яйцо - 1 шт.

желток - 1 шт.

мука - 280 г

щепотка соли

Ингредиенты для основы, которой заливаем тесто:

тыква - 200 г

сыр Филадельфия или другой сливочный сыр - 500 г

яйца - 3 шт.

сливки 33% - 180 мл

сахарная пудра - 160 г

цедра - 1 лимона

Пошаговый рецепт тыквенного чизкейка

Начинаем с теста. Холодное масло перетираем в мелкую крошку вместе с мукой. Добавляем сахар, яйцо, желток и щепотку соли. Замешиваем тесто. Оно должно получиться блестящим, мягким и эластичным.

Заматываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.

Тем временем нарезаем тыкву кубиками 3х3 см и запекаем в духовке до готовности. Затем перебиваем блендером до однородности.

Тыкву, сыр, яйца, сливки, сахарную пудру и цедру смешиваем до однородности. Это наша основа, которую мы будем выкладывать на тесто.

На дно разъемной формы для чизкейка выкладываем пергамент. Закрепляем форму. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента – так оно легко раскатается, и его несложно будет перенести в форму. Тесто должно быть толщиной 5-6 мм.

Осторожно выкладываем его в форму, формируем бортики где-то по 6-7 см и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем до золотистой корочки.

Выливаем начинку на тесто. И выпекаем при 140 градусах примерно час.

"Также поставьте в духовку емкость с горячей водой, чтобы создать эффект паровой бани. Тогда чизкейк будет более гладким и не потрескается. После выпекания дайте ему остыть. А еще лучше, чтобы он постоял ночь под пленкой в холодильнике", - советует повар.

Тыквенный чизкейк (фото: Unsplash)