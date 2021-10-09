Повар "Адской кухни" дала вкусный рецепт тыквенного чизкейка для детей и взрослых

Сезон тыкв в самом разгаре. Самое время готовить из нее вкуснейшие блюда. Ведь это настолько универсальный продукт, что смакует и в салате, и в каше, и в выпечке.
Вы сами можете в этом убедиться, приготовив чизкейк с тыквой по рецепту участницы шоу "Нового канала" "Адская кухня" Яны Беденко.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для основы, которой заливаем тесто:
Начинаем с теста. Холодное масло перетираем в мелкую крошку вместе с мукой. Добавляем сахар, яйцо, желток и щепотку соли. Замешиваем тесто. Оно должно получиться блестящим, мягким и эластичным.
Заматываем тесто в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 30 минут.
Тем временем нарезаем тыкву кубиками 3х3 см и запекаем в духовке до готовности. Затем перебиваем блендером до однородности.
Тыкву, сыр, яйца, сливки, сахарную пудру и цедру смешиваем до однородности. Это наша основа, которую мы будем выкладывать на тесто.
На дно разъемной формы для чизкейка выкладываем пергамент. Закрепляем форму. Раскатываем тесто между двумя листами пергамента – так оно легко раскатается, и его несложно будет перенести в форму. Тесто должно быть толщиной 5-6 мм.
Осторожно выкладываем его в форму, формируем бортики где-то по 6-7 см и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов. Выпекаем до золотистой корочки.
Выливаем начинку на тесто. И выпекаем при 140 градусах примерно час.
"Также поставьте в духовку емкость с горячей водой, чтобы создать эффект паровой бани. Тогда чизкейк будет более гладким и не потрескается. После выпекания дайте ему остыть. А еще лучше, чтобы он постоял ночь под пленкой в холодильнике", - советует повар.
Тыквенный чизкейк (фото: Unsplash)
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