Повалій заспівала для Соловйова "Червону руту" на росТВ: відео

58-річна "просто Тая" красувалася в чорній сукні, білому хутрі, перлах, білій перуці та червоній помаді.

А під пісню Володимира Івасюка танцювала масовка. В цей час у кадрі світилися усміхнені путіністи Газманов, Харатьян, Пресняков, Дюжев, Малахов, Буйнов та багато інших.

Володимир Соловйов також був на зйомках "огонька" - сидів з кислою міною і келихом у своєму чорному светрі серед похмурих військових у погонах та орденах.

Дивіться на відео нижче, як Повалій розважає росіян в новорічну ніч, той самий час, коли в бік України летять ракети і бойові дрони.