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Повалий спела для Соловьева "Червону руту" на росТВ: видео

Новина українською →
Россия, Воскресенье 01 января 2023 15:05
Повалий спела для Соловьева "Червону руту" на росТВ: видео Повалий исполнила "Червону руту" на "Голубом огоньке" (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Предательница Таисия Повалий спела "Червону руту" на "Голубом огоньке" - помпезном шоу, которое показывают в новогоднюю ночь на росТВ. Среди зрителей был и главный путинский пропагандист Владимир Соловьев.

Смотрите ниже в материале Styler, это возмутительное видео.

58-летняя "просто Тая" красовалась в черном платье, белом мехе, жемчуге, белом парике и красной помаде.

А под песню Владимира Ивасюка танцевала массовка. В это время в кадре светились улыбающиеся путинисты Газманов, Харатьян, Пресняков, Дюжев, Малахов, Буйнов и многие другие.

Владимир Соловьев также был на съемках "огонька" – сидел с кислой миной и бокалом в своем черном свитере среди мрачных военных в погонах и орденах.

Повалий спела для Соловьева &quot;Червону руту&quot; на росТВ: видео

Смотрите на видео ниже, как Повалий развлекает россиян в новогоднюю ночь, в то время, когда в сторону Украины летят ракеты и боевые дроны.

Читайте также, какие санкции получили Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко, Анна Седокова и Снежана Егорова.

Кроме того, мы писали, как сейчас выглядит предательница Таисия Повалий.

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Таисия Повалий