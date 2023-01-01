Повалий спела для Соловьева "Червону руту" на росТВ: видео

Предательница Таисия Повалий спела "Червону руту" на "Голубом огоньке" - помпезном шоу, которое показывают в новогоднюю ночь на росТВ. Среди зрителей был и главный путинский пропагандист Владимир Соловьев.

Смотрите ниже в материале Styler , это возмутительное видео.

58-летняя "просто Тая" красовалась в черном платье, белом мехе, жемчуге, белом парике и красной помаде.

А под песню Владимира Ивасюка танцевала массовка. В это время в кадре светились улыбающиеся путинисты Газманов, Харатьян, Пресняков, Дюжев, Малахов, Буйнов и многие другие.

Владимир Соловьев также был на съемках "огонька" – сидел с кислой миной и бокалом в своем черном свитере среди мрачных военных в погонах и орденах.

Смотрите на видео ниже, как Повалий развлекает россиян в новогоднюю ночь, в то время, когда в сторону Украины летят ракеты и боевые дроны.