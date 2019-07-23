Повалий собралась в Украину с сольником и разозлила сеть: грозят сорвать

Фото: Таисия Повалий (facebook.com/tpovaliyfan)

Повалий анонсировала юбилейный концерт в Киеве во Дворце "Украина"

Таисия Повалий собралась вернуться из РФ в Украину и дать сольный концерт. Мероприятие должно быть приурочено к ее 55-летию. Юбилейное шоу запланировано на 10 декабря на сцене Дворца "Украина" в Киеве. Об этом свидетельствует анонс сольника, уже появившийся в сети - и в то же время на сайте НДИ афиша пока отсутствует.

Скандальная певица и экс-"регионалка", которая сбежала из Украины в РФ, еще в марте анонсировала концерт 10 декабря по случаю дня рождения. В своем Instagram артистка добавила, что подготовку уже начали.

Сегодня Повалий официально объявила о грядущем шоу и пригласила на "особенную встречу", на которой собралась рассказать, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела.

Таисия Повалий анонсировала концерт в Киеве (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Концерт запланирован на 19:00. Цена билетов: от 390 гривен до 2990 гривен.

Как рассказали продюсер Ярослав Губский и режиссер Сергей Гуман, для шоу Повалий они создают целый мир "уникальных" эмоций, передает столичное издание 44.ua.

"Полное погружение в атмосферу песен происходит благодаря необычным дизайнерским решением сценографии. Это станет хорошим откровением как для одного артиста, так и для тысячи зрителей", - уверяют они.

В последний раз Повалий приезжала в Киев на запись концерта для телеканала "Интер" к 9 мая.

Фото: Таисия Повалий (facebook.com/tpovaliyfan)

Сообщение о возвращении Повалий в Украину с концертом в Киеве вызвало у подписчиков актистки полярную реакцию. Некоторые пишут в комментариях о грядущем шоу с восторгом, другие - напротив - с гневом и даже угрозами.

И ты думаешь тебя, запроданскую мо*ду пустят, еще и во Дворец? В Кремле пой, мумия;

Какой концерт?! Животное, ты из машины в Киеве выйти не сможешь!..

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Возвращение мумии не произойдет и никто той ме*зости не даст главную сцену страны

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Как сообщалось ранее, на днях Таисия Повалий показала новое неоднозначное видео в сети. Скандальная украинская певица напевала на камеру, что она худая, но голос за кадром утверждал обратное.

Также мы писали о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.