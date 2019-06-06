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Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

STYLERПерсоны    06.06.2019 - 18:05
Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)
Таисия Повалий изменилась после пластики (коллаж: РБК-Украина)

Таисия Повалий удивила внешним видом

Таисия Повалий кардинально изменилась после пластических операций, которыми излишне увлекается скандальная украинская певица, которая некогда поддерживала опального президента Виктора Януковича. Звезда опубликовала видео на своей Instagram-странице, на которой поклонники с трудом ее узнали.

Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

Таисия Повалий после пластики пугает внешним видом (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Отметим, что видео певица записала из автомобиля во время пребывания в Киеве. Любимая певица Виктора Януковича ехала в сторону столичного рынка Бесарабка.

На Повалий, которая некогда покинула Украину ради карьеры в стране-агрессоре, были надеты солнцезащитные очки. Подписчикам едва удалось узнать когда-то популярную певицу.

Повалий после пластики изменилась до неузнаваемости (видео: instagram.com/tpovaliyofficial)

В комментариях фолловеры рекомендуют певице поменьше увлекаться улучшайзингом, а также советуют уволить косметолога и визажиста.

Особенную бурю критики вызвали "новые" губы Таисии Повалий.

  • Что? Что она с собой сделала?
  • Никогда не была красавицей, а тут совсем испортилась...
  • Не петь вам больше в Украине без Януковича...
  • Губы подколола, очки надела - все, украинская красавица.

Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

Любимая певица Януковича после пластики испугала киевлян (видео)

Повалий после пластики изменилась до неузнаваемости (скрин: instagram.com/tpovaliyofficial)

Ранее мы писали, что Таисию Повалий раскритиковали в сети за участие в президентсих выборах в Укриане.

Также сообщалось, что на российской "Песне года" были замечены украинские артисты, в том числе и те, которые ранее заявляли, что отказываются от участия в подобных проектах.

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