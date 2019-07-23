Повалій зібралася до України із сольником і розлютила мережу: загрожують зірвати

Фото: Таїсія Повалій (facebook.com/tpovaliyfan)

Повалій анонсувала ювілейний концерт в Києві в Палаці "Україна"

Таїсія Повалій зібралася повернутися з РФ до України і дати сольний концерт. Захід має бути приурочено до її 55-річчя. Ювілейне шоу заплановано на 10 грудня на сцені Палацу "Україна" в Києві. Про це свідчить анонс сольника, що вже з'явився в мережі - водночас на сайті НПМ афіша поки відсутня.

Скандальна співачка та екс-"регіоналка", яка втекла з України до РФ, ще в березні анонсувала концерт 10 грудня з нагоди дня народження. У своєму Instagram артистка додала, що вже почали підготовку.

Сьогодні Повалій офіційно оголосила про прийдешнє шоу і запросила на "особливу зустріч", на якій зібралася розповісти, що відчувала, до чого йшла останні роки і що знайшла.

Таїсія Повалій анонсувала концерт в Києві (Фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Концерт запланований на 19:00. Ціна квитків: від 390 гривень до 2990 гривень.

Як розповіли продюсер Ярослав Губський і режисер Сергій Гуман, для шоу Повалій вони створюють цілий світ "унікальних" емоцій, повідомляє столичне видання 44.ua.

"Повне занурення в атмосферу пісень відбувається завдяки незвичайним дизайнерським рішенням сценографії. Це стане хорошим одкровенням як для одного артиста, так і для тисячі глядачів", - запевняють вони.

Повалій востаннє приїжджала в Київ на запис концерту для телеканалу "Інтер" до 9 травня.

Фото: Таїсія Повалій (facebook.com/tpovaliyfan)

Повідомлення про повернення Повалій в Україну з концертом у Києві викликало у підписників актистки полярну реакцію. Деякі пишуть в коментарях про прийдешнє шоу із захопленням, інші - навпаки - із гнівом та навіть погрозами.

І ти думаєш тебе, запроданську мо*ду пустять, ще й у Палац? У Кремлі співай, мумія;

Який концерт?! Тварина, ти з машини в Києві вийти не зможеш!..

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Повернення мумії не відбудеться і ніхто тій ме*зоті не дасть головну сцену країни

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Як повідомлялося раніше, днями Таїсія Повалій показала нове неоднозначне відео в мережі. Скандальна українська співачка наспівувала на камеру, що вона худа, але голос за кадром стверджував протилежне.

Також ми писали про те, що Таїсія Повалій сильно змінилася після пластичних операцій і злякала киян.