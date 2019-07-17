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Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

STYLERЖизнь    17.07.2019 - 07:38
Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)
Таисия Повалий (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

Таисия Повалий попыталась рассмешить сеть своим новым роликом

Таисия Повалий показала новое неоднозначное видео на своей странице в Instagram. Скандальная украинская певица говорит на камеру, что она худая, но голос за кадром говорит об обратном.

Артистка решила записать новое видео, но юмор поняли не все. Правда есть поклонники, которым видео понравилось.

Вот как прокомментировали данное видео подписчики 54-летней Повалий.

  • Таисия, живу в Харькове. Обожала вас когда-то. В те далекие времена, когда вы были собой. А сейчас полный бред, отстой и дешевая попса. Это ради денег? Не интересно. Отписываюсь. Просто противно смотреть;
  • Подумала Гузеева;
  • Рассмешили;

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Скриншот с Instagram

  • Вы не худая, вы классная:
  • Молодец бабушка!!!
  • Ты худая, подтверждаю и огонь;
  • Ахахха повеселили. Но подтверждаю! Худая! Очень хорошенькая.

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Противно смотреть: Повалий снова опозорилась (видео)

Скриншот с Instagram

Напомним, что Таисия Повалий в Киеве зачитала стих Анны Ахматовой "Зачем вы отравили воду…" возле памятника поэтессе. Сделала это бывшая "регионалка" и подруга президента-беглеца Виктора Януковича в канун юбилея Ахматовой - 23 июня исполнится 130 лет со дня рождения одной из главных фигур Серебряного века.

Ранее сообщалось о том, что Таисия Повалий сильно изменилась после пластических операций и испугала киевлян.

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