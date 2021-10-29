Повалий пожаловалась на "травлю" в Украине: мне некомфортно в своей стране

Опальная украинская певица Таисия Повалий, которая сменила место жительства на Россию, приехала в Киев и дала первое интервью за семь лет молчания.

Она рассказала, что уже семь лет не выступала с концертами в Украине и вынуждена зарабатывать деньги за рубежом.

"Когда мы выезжали работать, а мы были вынуждены работать, и проблемы стали с выездом, и люди искоса смотрели на границе – всех же настроили, что я враг... И как-то было мне некомфортно, нигде некомфортно, ни в аэропорту, ни в самолете. Вот я в своей стране, а мне некомфортно", - сказала Повалий.

Также она уверила, что с 2014 года никуда не выезжает и живет в Украине с мамой.

Муж исполнительницы Игорь Лихута искренне не понимает, за что на нее "ополчились" украинцы и почему ее не любят на родине.

"Состояние раздвоенности, что живем мы здесь, в Украине, а работать вынуждены ездить за границу – это очень изнурительно, особенно для женщины. Это наносит большую нагрузку на нервы. И только песни, только семья, только творчество помогало выстоять. Тая, конечно, очень сильный человек", – отметил Лихута.

Муж опальной звезды считает, что претензии к жене - беспочвенны.

"Это незаслуженно, что ты ничего плохого не сделал, ни одного закона страны не нарушил, ни одного плохого слова о своей Родине в эфирах ни одного телеканала, ни одной радиостанции не сказал, Так какие к тебе могут быть претензии? Почему у тебя запрет на профессию у себя дома, в Украине?" - недоумевает Лихута.